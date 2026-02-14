Cortina tra ghiaccio e arte: il mito del bob e i manifesti storici a “Storie Olimpiche”

Domenica 15 febbraio a Casa Veneto doppio appuntamento con “Una Montagna di Libri”: dall’epopea di Luciano De Paolis ai capolavori della Collezione Salce.

Cortina d’Ampezzo, 14/02/26 – Nel cuore pulsante dei Giochi di Milano Cortina 2026, la rassegna letteraria “Una Montagna di Libri” si conferma centro gravitazionale della cultura ampezzana. Per la serie speciale “Storie Olimpiche”, la giornata di domenica 15 febbraio propone un suggestivo dittico di incontri a Casa Veneto (presso la Ciasa de Ra Regole) che intreccia l’adrenalina dello sport d’eccellenza alla raffinata estetica del Novecento.

Ore 16: Il volo degli “sfrenati” sul ghiaccio

Il primo appuntamento è un tuffo nella storia leggendaria del bob italiano. Alle ore 16:00, l’attenzione sarà tutta per Luciano De Paolis, il “Romoletto” del bob, che presenterà la sua autobiografia “Gli sfrenati. Volando in bob a caccia di ori”.

Accompagnato dai colleghi Mario Armano e Roberto Zandonella, De Paolis racconterà l’incredibile parabola di un atleta romano che, negli anni Sessanta, sfidò le vette alpine per diventare una leggenda accanto al “Rosso Volante” Eugenio Monti. Il racconto si preannuncia vibrante: dalla conquista dei due ori olimpici a Grenoble 1968, vinti sul filo dei centesimi contro la corazzata tedesca, fino al dietro le quinte di una disciplina che richiede coraggio, precisione millimetrica e un profondo spirito di squadra.

Ore 19: L’inverno disegnato nei manifesti Salce

Dalla velocità della pista si passerà, alle ore 19:00, alla contemplazione della bellezza con “Un magico inverno. Bianche emozioni dalla Collezione Salce” (edito da Antiga). L’incontro vedrà protagonisti Elisabetta Pasqualin e Diego Cason, con la partecipazione di Andrea Simionato.

Attraverso i manifesti storici della prestigiosa Collezione Salce di Treviso, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio visivo nell’evoluzione della montagna invernale. I poster non sono solo arte, ma documenti sociali che raccontano il passaggio dalle difficoltà dell’emigrazione alpina del primo Novecento alla nascita del turismo di massa e del tempo libero. Un’occasione per riscoprire come l’immaginario della neve sia stato plasmato dalle grandi firme dell’illustrazione, trasformando le valli alpine in destinazioni da sogno.

Un successo internazionale

Giunta alla sua XXXIII edizione, la festa internazionale della letteratura di Cortina continua a registrare numeri da record, superando le 20mila presenze e le 800mila visualizzazioni. In questa stagione olimpica, “Una Montagna di Libri” si attesta come il presidio culturale fondamentale per comprendere non solo la tecnica sportiva, ma l’anima profonda della montagna.

Info utili: Per entrambi gli eventi la prenotazione è obbligatoria sul sito ufficiale unamontagnadilibri.it.