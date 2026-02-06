Mercoledì al Comunale va in scena la Mirandolina

Una coproduzione internazionale tra Veneto, Irlanda e Croazia, nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano – Cortina 2026

Marina Carr riscrive La locandiera di Goldoni in chiave contemporanea, per la regia di Caitríona McLaughlin

Belluno 6 febbraio 2026 – Attraversa le epoche e unisce le culture la Mirandolina di Marina Carr. Tra le drammaturghe più influenti del panorama teatrale europeo, Carr si è ispirata a uno dei massimi classici della produzione goldoniana per firmare, a distanza di tre secoli, una riscrittura de La locandiera in chiave dolorosamente contemporanea, che parla al presente di violenza di genere e donne che resistono alla sopraffazione. Il compito di portare sulla scena questo dramma contemporaneo va a Caitríona McLaughlin, anche Direttrice Artistica dell’Abbey Theatre.

Mirandolina è una coproduzione internazionale del Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, realizzata con l’Abbey Theatre – Teatro Nazionale d’Irlanda e il Teatro Nazionale Croato di Fiume – HNK Rijeka, con il sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura di Dublino. Lo spettacolo è inserito nell’ambito dell’Olimpiade Culturale Milano – Cortina 2026 e ha debuttato in prima europea il 5 febbraio al Teatro Del Monaco di Treviso. È atteso poi in tournée nei teatri del Nord Italia e della Croazia, mentre in estate arriva a Dublino per aprire il semestre di Presidenza Irlandese del Consiglio dell’Unione Europea.

Mercoledì 11 febbraio alle ore 20.00 lo spettacolo avrà luogo nella meravigliosa cornice del teatro Dino Buzzati di Belluno nel pieno dell’avventura olimpica di Milano-Cortina 2026.

Lo spettacolo

Il progetto Mirandolina ha inizio con lo Stabile del Veneto che propone a Marina Carr di riscrivere un classico di Carlo Goldoni. La riscrittura dei grandi capolavori è pratica diffusa nell’ambiente teatrale internazionale, sebbene ancora poco frequente in Italia. Fatto sta che tra tutte le commedie di Goldoni, Carr ha scelto di ispirarsi a La locandiera per una riscrittura in grado di affrontare il tema della violenza di genere e la paura delle donne che tentano di resistere alla sopraffazione maschile. Il risultato è uno spettacolo pensato, scritto e messo in scena da donne: la regia è firmata dalla direttrice artistica dell’Abbey Theatre – Teatro Nazionale d’Irlanda Caitríona McLaughlin; traduzione e ruolo di drammaturgo sono affidati a Monica Capuani e a vestire i panni della protagonista è Gaja Masciale, giovane attrice già nota sul grande schermo per il ruolo nel film Duse di Pietro Marcello. Completano il cast Alex Cendron, Denis Fasolo, Riccardo Gamba, Margherita Mannino, Giancarlo Previati, Massimo Scola, Andrea Tich e Sandra Toffolatti. Lo staff tecnico è interamente irlandese, con scene e costumi di Katie Davenport, le luci di Paul Keogan e le musiche di Anna Mullarkey.

Si tratta di un lavoro interamente realizzato tra Veneto e Irlanda, che unisce culture ed epoche. La connessione tra il ‘700 goldoniano e il presente crea nuove chiavi di lettura per indagare gli abissi dell’animo umano. La pièce è ambientata in un ristorante italiano di Dublino, dove Mirandolina lavora a contatto con uomini che la desiderano e sono disposti a tutto pur di sottometterla al loro volere. L’intelligenza della giovane le permette di tener testa a tutti i suoi spasimanti. Con maestria e ironia Mirandolina si fa beffe di loro, ma il volere maschile non assecondato si dimostra presto capace di gesti terribili, tramutandosi in crudele violenza.

Al centro della drammaturgia si trova l’autodeterminazione dell’individuo, concetto caro a Goldoni come a Carr, ma la riscrittura è un’evoluzione del capolavoro goldoniano: i personaggi de La locandiera sono resi odierni in un contesto intriso di logiche che vorrebbero la donna sottomessa. La dura e cruda realtà in cui la vicenda è inserita riduce lo spazio della comicità, per far emergere suspence e senso di pericolo dettato dalle dinamiche di classe e da relazioni sociali con cui le donne devono misurarsi ogni giorno.

“Con Mirandolina il Teatro Stabile del Veneto afferma ancora una volta la sua vocazione internazionale. Abbiamo lavorato con due eccellenze del teatro europeo, l’Abbey Theatre di Dublino e il Teatro Nazionale Croato di Rijeka, e lo facciamo secondo i principi dell’Olimpiade Culturale Milano Cortina 2026, quelli dell’inclusione, della solidarietà e della cooperazione fra istituzioni culturali europee, fra enti territoriali e imprese – ha sottolineato il Presidente della Fondazione Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, Giampiero Beltotto -. Mirandolina ci ha permesso di varcare ancora una volta i confini nazionali, di costruire collaborazioni con importanti istituzioni all’estero, come l’Istituto Italiano di Cultura di Dublino, e di rafforzare i nostri legami con l’Irlanda e la Croazia. Grazie al sostegno dei nostri soci e dei nostri partner, abbiamo raggiunto palcoscenici che mai avremmo immaginato qualche anno fa, e insieme anche alle imprese del territorio veneto porteremo Mirandolina a Dublino in occasione dell’inaugurazione della Presidenza Irlandese del Consiglio dell’Unione Europea. Questa è la dimostrazione di come il teatro possa aiutare a costruire un’Europa più equa e più coesa”.

“Questa coproduzione della Mirandolina celebra in maniera eccellente la “contaminazione” tra le due culture, italiana e irlandese, che questo Istituto Italiano di Cultura in Dublino in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia sostiene fermamente. Sono molto felice che un’affermata drammaturga irlandese come Marina Carr, che ho avuto il piacere di aver incontrato recentemente, omaggi l’Italia ispirandosi, per un suo lavoro contemporaneo, attuale ed incisivo, ad una figura classica del teatro italiano quale Carlo Goldoni, tramutando la tradizione della commedia in dramma moderno – ha sottolineato Michela Linda Magrì, Direttore Istituto Italiano di Cultura di Dublino -.

“Da sempre è riconosciuta alla produzione goldoniana una connotazione universale che annulla i confini ed un’attualità che supera il tempo. Una nuova conferma viene da questo spettacolo: una coproduzione internazionale, ispirata da quella che è forse l’opera più famosa di Goldoni, che attraversa i secoli trattando temi di drammatica quotidianità come la violenza di genere e familiare – ha dichiarato il Presidente della Regione Veneto Alberto Stefani -. Un percorso in linea con il messaggio sociale del grande commediografo veneziano che, tra l’altro, intuì l’emancipazione femminile, rendendo protagoniste donne in grado di guidare le dinamiche della comunità”.

“Mirandolina – afferma l’assessore alla Cultura del Comune di Belluno Raffaele Addamiano – è davvero un esempio significativo di come la Cultura possa e debba aprire gli orizzonti e intessere proficue relazioni ovvero ponti duraturi tra Nazioni lontane e tradizioni differenti. Questa è la magia della Cultura che è, cioè, da sola in grado di creare significativi spazi di dialogo plurale tra Donne e Uomini di ogni epoca e di ogni luogo. L’internazionalità di questa proposta teatrale di alto spessore è l’altra cifra di tale evento che avrà luogo nella Capitale delle Dolomiti nel pieno dell’avventura olimpica e paralimpica invernale. Cultura è, altresì, la manifestazione di un impegno civico e civile nell’affrontare in profondità i temi più rilevanti del mondo contemporaneo: fare ciò attraverso il teatro e le sue mille possibili declinazioni è davvero garanzia assoluta di una crescita individuale e collettiva in grado di rapportarsi con le sfide della contemporaneità in maniera mirabile e intellettualmente aperta. Parafrasando un famoso scrittore possiamo, in conclusione, affermare che il teatro è “l’unica droga che crea indipendenza”.

“Accogliere Mirandolina a Belluno è molto più che ospitare uno spettacolo: è un’occasione per riflettere su quanto il teatro possa raccontare la vita di tutti i giorni e i problemi che ancora ci toccano da vicino – le parole del sindaco di Belluno, Oscar De Pellegrin -. Goldoni, tre secoli fa, ha dato voce a donne coraggiose e indipendenti; oggi Marina Carr riprende quella forza e la porta nel nostro tempo, parlando di resistenza, intelligenza e dignità di fronte alla violenza. La cultura qui diventa uno strumento concreto per capire e crescere insieme. Belluno diventa così palcoscenico di dialogo tra passato e presente, tra Italia e Europa, dimostrando che l’arte può unire e farci riflettere”.

“È appropriato che tre Paesi con un patrimonio culturale così ricco lavorino insieme durante due eventi enormemente significativi e simbolici, che attireranno l’attenzione internazionale: le Olimpiadi Invernali e il turno di Presidenza irlandese del Consiglio dell’Unione Europea – ha dichiarato Mark O’Brien, Direttore Esecutivo dell’Abbey Theatre – Teatro Nazionale d’Irlanda -. Le coproduzioni internazionali come Mirandolina riflettono uno spirito di collaborazione che persiste nonostante il mondo sia fratturato dalle divisioni. Questa coproduzione rappresenta gli ideali di integrazione e unità in Europa, che oggi sono più importanti che mai e devono essere salvaguardati e coltivati.”