Report Federalberghi: Veneto prima Regione per presenze turistiche

Vicepresidente Pavanetto, “Ottimo dato da cui partire, ora facciamo squadra per rispondere a nuova domanda”

Venezia, 29 dicembre 2025 – “I numeri raccontati nel report di Fedealberghi Veneto sono un ottimo punto da cui partire. Il Veneto è un territorio attrattivo, che coniuga strutture ricettive di grande qualità con attrazioni artistiche, culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche uniche al mondo. Per l’amministrazione regionale questo risultato non vuole essere un punto di arrivo, ma al contrario è per noi l’occasione per fare squadra con gli operatori del settore e con tutti i soggetti interessati al fine di studiare nuovi investimenti capaci di intercettare e attrarre quel turismo che in Veneto non è ancora passato”.

Il vicepresidente della Regione del Veneto e assessore al Turismo Lucas Pavanetto commenta così i dati sul turismo raccolti nell’analisi di Federalberghi Veneto relativi al periodo 1° gennaio – 15 dicembre 2025.

“Il nostro sforzo sarà quello di guardare oltre alla semplice programmazione dell’offerta turistica- prosegue Pavanetto-, per proporre un’offerta di qualità, capace di intercettare nuovi bisogni e anticipare le ultime tendenze, valorizzando l’intero territorio Veneto, regione che spaziando dal mare alla montagna, dalle terme ai laghi, può contare su una proposta davvero ricca”.