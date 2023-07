Prima giornata Mondiali ICF di Canoa velocità ad Auronzo di Cadore. Bene la Nazionale italiana in finale con 13 equipaggi

Prima giornata di gare ad Auronzo di Cadore (BL), nella splendida cornice naturale del Lago di Santa Caterina, dove ha preso il via il Campionato del Mondo di canoa velocità Junior e Under 23. Mercoledì 5 luglio in scena le prime batterie su tutte le distanze, seguite nel pomeriggio dalle relative semifinali.

Temperatura e meteo ideali hanno consentito il regolare svolgimento di tutte le gare. Hanno stupito i risultati di alcune nazionali non certo di tradizione canoistica, ma che fanno capire come la canoa possa crescere e svilupparsi anche in Paesi relativamente “nuovi” sotto il profilo sportivo. Tra questi, importante il risultato della nazionale femminile iraniana, che ha piazzato ben 3 equipaggi in finale.

L’Italia guidata dal D.T. delle attività giovanili Ezio Caldognetto, parte subito con la conquista di ben tredici finali, sei di categoria junior e sette di categoria under.

1000 METRI

Samuele Veglianti si distingue nel C1 1000m junior e con il crono di 4:03.68 domina la batteria e si assicura la leadership sui 1000m. Esordio autorevole anche per il K2 1000m under 23 di Francesco Lanciotti e Giovanni Penato abili a tagliare il traguardo in 3:20.29, dominando la batteria e volando per direttissima in finale. Gabriele Casadei, fresco del titolo europeo assoluto conquistato a Cracovia in C2, si impone con autorità nella batteria del C1 under 23 1000m, vincendola in 3:57.74 ed uno stacco di più di sei secondi sugli avversari.

500 METRI

Passaggio assicurato per i due K4 in rosa impegnati nelle batterie dei 500m: Sara Del Gratta, Giulia Bentivoglio, Sofia Zucca e Sofia Beretta son secondo tempo tra le junior in seconda batteria (1:39.68); terzo invece il rodato equipaggio under 23 di Sara Daldoss, Elena Ricchiero, Lucrezia Zironi e Sara Vesentini che ottiene l’accesso in massima finale con il crono di 1:36.51.

200 METRI

Sara Del Gratta stacca il biglietto per la finale centrando il secondo posto nella semifinale del K1 200m junior femminile in 41.40, mentre la gradese Irene Bellan con il miglior tempo guadagna una delle nove corsie dalla finale del K1 200m under 23 vincendo la semifinale in 40.23.

PROGRAMMA DI GARE

Il programma di gara vedrà giovedì 6 luglio le ultime batterie di qualificazione e le relative semifinali al pomeriggio; mentre venerdì 7 luglio nella mattinata ci saranno le prime finali seguite da altre batterie il pomeriggio. La rassegna continentale giovanile si concluderà con le ultime finali previste tra la mattinata di sabato (pomeriggio semifinali) e domenica. Gran finale con staffette miste, gare mix in K2 e C2 e prova lunga sui di 5000 metri sia per K1 che per C1 (SCARICA QUI IL PROGRAMMA COMPLETO). Previsto anche il TIP, un programma di identificazione dei talenti promosso dall’ICF che offrirà agli atleti dei paesi in via di sviluppo la possibilità di accedere a strutture e coaching di alto livello.

LIVE STREAMING

Le fasi di qualificazioni saranno trasmesse tutte in live streaming sul nuovo canale ufficiale dell’International Canoe Federation, Recast, una piattaforma di live streaming ed un contenitore on demand che offrirà ai fan la possibilità di guardare in diretta gli eventi della stagione 2023, utilizzando i crediti ottenuti interagendo con contenuti e prodotti sulla piattaforma. Il processo di registrazione è molto semplice ed è possibile accedere al servizio da qualsiasi dispositivo. Leggi le FAQ ICF.

DIRETTE RAI SPORT

Le suggestive fasi finali, grazie all’attenzione e all’impegno della RAI, verranno invece trasmesse in diretta TV sul canale Rai Spot HD ed in in live streaming su Rai Play secondo il seguente palinsesto:

Venerdì 07/07/23: dalle 10:00 alle 12:20

Sabato 08/07/23: dalle 09:30 alle 12:30

Domenica 09/07/23: dalle 09:00 alle 10:40