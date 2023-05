Presentata la 2° edizione del Progetto “GenerAZIONE2026”. E Centro EUROPE DIRECT Montagna Veneta

E’ stata presentata ieri in videoconferenza dalla Sala Giunta della Camera di Commercio di Treviso-Belluno Dolomiti, la 2° edizione del Progetto “GenerAZIONE2026” e i momenti salienti della “Tre giorni” dell’evento finale che vedrà a Treviso, Cortina e Belluno i Delegati della Federazione FICTS provenienti da 130 Paesi del mondo oltre all’illustrazione delle 3 mostre. Nel corso della conferenza stampa Mario Pozza Presidente della Camera di Commercio di Treviso Belluno|Dolomiti e Assocamerestero e il Prof. Franco Ascani International President of FICTS, Member of IOC Commission for “Culture and Olympic Heritage” hanno illustrato i momenti salienti della “Tre giorni” (Treviso, Cortina, Belluno), evento finale che vedrà la presenza dei Delegati della Federazione FICTS provenienti da 130 Paesi e del qualificato ospite di Fondazione Milano Cortina 2026 oltre all’illustrazione delle 3 Mostre a tema Olimpico e Paralimpico.

“La “tre giorni” di “GenerAZIONE2026” (grazie a Regione Veneto e Camera di Commercio Treviso-Belluno|Dolomiti) – evidenzia il Presidente della FICTS prof. Franco B. Ascani – Membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico CIO – è articolata in Mostre, Proiezioni, Workshop, Convegni e Premiazioni finalizzate alla promozione del significato socio-culturale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026 attraverso i Progetti rivolti ai Giovani (31.835 in Lombardia, 10.130 in Veneto – con iscrizioni gratuite) per incrementare lo sviluppo di valori Olimpici sul territorio all’insegna dello slogan “Culture through sport” in cui l’Olimpismo diventa “uno stile di vita”. Il 30% del PIL dello sport è costituito dalle attività sportive per i giovani dove un investimento nello sport genera effetti moltiplicatori pari a 2.19 volte.

La presenza all’Assemblea Generale Elettiva dei Delegati delle 130 Nazioni affiliate (nei 5 Continenti) alla FICTS (Fédération Internationale CinémaTélévision Sportifs) riconosciuta dal CIO (Comitato Internazionale Olimpico) garantisce l’internazionalità all’evento. Lo sport nelle Scuole deve diventare un diritto per i giovani ed un dovere per le Istituzioni – lo affermano, in coro, le 88 Scuole partecipanti”.

“Stiamo guardando al futuro mettendo in campo, oggi, – sottolinea Presidente Camera di Commercio di Treviso – Belluno|Dolomiti e Assocamerestero Mario Pozza – collaborazioni tra Istituzioni, investimenti e risorse perché i giovani hanno tutta la nostra attenzione. Con loro interpretiamo il presente per costruire insieme un’economia sostenibile. I valori che esprimono i Giochi Olimpici e Paralimpici ci rendono più immediato comunicare che al centro c’è la persona senza nessuna esclusione. Vogliamo tornare ad essere attrattivi per i giovani, le nostre imprese sono con noi, sostenendo di fatto GenerAZIONE2026. Siamo in una cornice internazionale con la presenza dei delegati FICTS dai 130 paesi del mondo, non a caso occasione per promuovere il nostro territorio nel mondo, senza aspettare, ma

per rimanere nella mente e nel cuore di chi visita provincie che legano bellezza, business e relazioni vincenti anche in rete con i fornitori che è un unicum e una grande risorsa. Quest’anno abbiamo puntato per GenerAZIONE2026 su Sportsystem, occhialeria nelle vetrine che vedono brand che ci rendono famosi nel mondo e l’Agroalimentare tema anche di spunto per i giovani creativi che si sono resi ambasciatori dei gusti e sapori trevigiani e bellunesi”.

“Siamo davvero lieti di far parte del progetto GenerAzione 2026 di cui condividiamo pienamente lo spirito e la promozione dello sport e dei suoi valori soprattutto tra i giovani – commenta Francesca Nieddu, direttrice regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo -. I prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali rappresentano un’importante opportunità di sviluppo e visibilità per il nostro territorio e saranno una spinta per il settore turistico e per la filiera locale dello Sportsystem, con opportunità lavorative per i giovani veneti”.

Nel distretto dello Sportsystem operano circa 780 fra imprese e filiali, per un totale di quasi 8.000 addetti. Quanto ad esportazioni, nel 2022 sono state pari a 1,6 miliardi di euro, considerando calzature e articoli sportivi.

L’Agroalimentare trevigiano si articola in più filiere: quella che oggi ci rende più famosi nel mondo è quella vitivinicola, l’area del Prosecco, emblematica perché lega indissolubilmente il prodotto vino alla qualità del territorio, delle colline di Conegliano-Valdobbiadene, oggi riconosciute come patrimonio Unesco.

Solo la filiera vitivinicola posiziona la provincia di Treviso al terzo posto in Italia per export di vino, dopo Verona e Cuneo. Pensate, prima della pandemia, nel 2019 l’export trevigiano di vino ammontava a 746 milioni di euro; nel 2022 ha superato il miliardo di euro. Quasi il 28% viene venduto negli USA, primo mercato di riferimento per il settore. Seguono Germania e Regno Unito. Non poteva quindi mancare uno sponsor d’eccezione quale è Astoria che premierà i delegati e gli ospiti al grande evento a teatro Mario del Monaco l’8 giugno. L’occhialeria ha 360 sedi d’impresa e 120 unità locali dipendenti che impiegano nel territorio oltre 14.200 addetti. A queste si aggiungono 249 sedi d’impresa e 127 unità locali dipendenti operative negli altri ambiti settoriali della filiera produttiva indicati all’allegato A della DGRV 1696/2016), che occupano nel territorio ulteriori 3 mila addetti circa. Nel distretto è presente Certottica, l’Istituto Italiano di Certificazione dei prodotti ottici nonché centro di ricerca dedicato all’occhiale. Un territorio che deve rimanere la grande attrazione per i giovani.

“Lo sport è un settore in cui le competenze dell’Unione Europea sono state introdotte dal trattato di Lisbona nel dicembre 2009. – Lo ha detto Maurizio Molinari, Capo dell’Ufficio a Milano del Parlamento europeo – Attraverso lo sport, l’UE vuole favorire la promozione di una cultura di cooperazione, incentivare uno stile di vita sano e lottare contro ogni forma di discriminazione e razzismo. Il Parlamento Europeo ha approvato diverse risoluzioni in questo ambito nel corso degli anni, organizzando insieme alle altre istituzioni iniziative quali

la settimana europea dello sport, una serie di eventi che ogni anno pongono l’attenzione sull’importanza dell’attività sportiva di base in tutta l’Unione. Come è noto, è stato dato vita ad un gemellaggio tra le Regioni del Veneto e della Lombardia, grazie anche alla partecipazione degli studenti del Progetto “GenerAZIONE2026” ai “Trofei di Milano – Educazione, Cultura e Sport per i Giovani”.

Ed è podio per i ragazzi GenerAZIONE2026 di Treviso e Belluno a Milano

E sono già medaglie tra i 41.965 giovani delle “Aree Olimpiche” insieme guardando a Milano Cortina 2026 con la partecipazione delle più alte cariche dello sport Milano, Treviso, Belluno, 21 Maggio 2023. Ed è podio con il 1° classificato per l’u. Cosmo Vittorio Veneto (Tv) nella superfinale delle staffette Classe 2. Femminile con (Meneghetti, Cazzari, Rossato Vetri, De Biasi) con un meraviglioso tempo di 2,07,82 . Sempre sul podio 3° classificato l’ IC Feltre (Bl) (Milone, Battistel, Venzin, Fantinel, Iritti) con un tempo di 2,12,87.

Continuano le grandi soddisfazioni nella Superfinale Staffette – Classe 3° MASCHILE delle Scuole Secondarie 1°grado con il 1° Classificato: U. Cosmo Vittorio Veneto (Tv) (Barel, Pianca, Tavo, Norlen, Franceschin) con un tempo di 1,53,58.

“Bravissimi ragazzi, partiti all’alba da Treviso e Belluno per Milano ci avete fatto sognare ed emozionare per la vostra grinta, preparazione e partecipazione – commenta il Presidente della Camera di Commercio di Treviso – Belluno |Dolomiti Mario Pozza – .Ci vediamo al teatro Mario del Monaco l’8 Giugno alle 17.30 per premiarvi ancora, assieme ai vostri docenti che con voi hanno condiviso, preparazione, sacrificio, strategie e allenamenti. Ringrazio la Prof. Sattin coordinatrice per Belluno e il coordinatore di Treviso prof. Chiariotti. Un grande impegno condiviso per i giovani che li vedrà interpreti nella strepitosa occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Con queste medaglie mi sembra proprio un ottimo inizio!

Procediamo con entusiasmo per coinvolgere le nuove generazioni attraverso la cultura sportiva e dei valori olimpici – racconta il prof. Franco Ascani Presidente del Comitato Organizzatore -. L’educazione sportiva è protagonista sia nelle attività motorie sia nelle attività formative della GenerAZIONE 2026 anche in prospettiva dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026”.

Non solo podi, ma anche tanta partecipazione anche per L’IC Montebelluna 2 (Tv) (Bertolini Gottardo Bovo Darici Martignago) – tempo 2,18,68

4° classificato: IC Vedelago (Tv) (Milani Graziotto Nicoletti Callegari Simionato) – tempo 2,12,99 IC Resana (Tv) (Mabisia Ziqing Craglietto La Fortezza Serafin) – tempo 2,00,12

IC Mel-Lentiai (Bl) (Da Canal Balen Cesan Scarton Berton) – tempo 2,00,26

IC Gaiarine (Tv) (Casetta Zaghet Tonus Vidotto Roveda) – tempo 2,01,78

Pedavena (Bl) (Menegazzo Canova Isma De Marco De Marchi) – tempo 2,09,47

Dal 2022 i “Trofei” si sono allargati geograficamente alle “Aree Olimpiche” e hanno coinvolto – nell’ambito del Progetto “GenerAZIONE2026” – le scuole del Veneto (Treviso e Belluno). La 60ma edizione dei “Trofei di Milano” è dedicata ai giovani studenti, alla loro educazione, alla pratica, al benessere, al gioco e ai valori che lo sport porta con sé. La manifestazione è stata ideata dal Prof. Franco Ascani Membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO e Presidente FICTS – Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs.

Il Ministro per lo Sport e i Giovani Dott. Andrea Abodi, entusiasta sostenitore dello Sport nella Scuola, ha acceso il Tripode.

In rappresentanza delle Istituzioni sono intervenuti: Mario Pozza, Presidente Assocamerestero e Camera di Commercio Treviso-Belluno|Dolomiti, Claudia Giordani V. Presidente CONI Nazionale, Lara Magoni Sottosegretario con delega Sport e Giovani di Regione Lombardia, Martina Riva Assessore allo Sport Comune di Milano, Domenico De Maio e Iacopo Mazzetti per la Fondazione Milano Cortina 2026, Marco Riva Presidente CONI Regione Lombardia, Gianni Mauri Presidente Fidal Lombardia.

Il centro EUROPE DIRECT Montagna Veneta

Il centro EUROPE DIRECT Montagna Veneta, operativo presso la sede del GAL Prealpi e Dolomiti, è membro da maggio 2021 della rete EUROPE DIRECT in Italia, che a sua volta fa parte di una famiglia di centri a livello europeo. I centri EUROPE DIRECT rendono l’Europa accessibile a tutti i cittadini sul territorio e consentono loro di partecipare a dibattiti sul futuro dell’UE. La rete è gestita dalla Commissione europea e il centro può essere contattato per rivolgere domande su politiche, programmi e priorità dell’UE e partecipare ad eventi sul futuro dell’Unione. Il centro è attivo anche nelle scuole con presentazioni, dibattiti sull’UE e distribuzione di pubblicazioni ufficiali.

“La collaborazione del centro Europe Direct Montagna Veneta alla giornata olimpica e paralimpica di Cortina condivisa in stretta sinergia con la Camera di Commercio di Treviso-Belluno| Dolomiti – precisa Alberto Peterle, ha rappresenta una significativa azione per la diffusione delle tematiche europee nella montagna veneta e in particolar modo nella Provincia di Belluno, in prospettiva olimpica e paralimpica. La nostra missione è quella di porre al centro il cittadino europeo delle aree rurali e montane, rendendolo protagonista attivo dei valori europei e dello stile di vita sano, dove sport, giovani, educazione, benessere generale e cultura hanno un ruolo centrale”. Presidente del GAL Prealpi e Dolomiti- Europe Direct Montagna Veneta, dott. Alberto Peterle

Il bacino di utenza del centro è rappresentato dalla montagna veneta, rivolgendosi quindi all’intera Provincia di Belluno e alle aree montane delle Province di Vicenza, Verona e Treviso. Il centro copre complessivamente un’area pari a circa il 37% del territorio della Regione del Veneto, per una popolazione pari a circa 650.000 abitanti.

Il centro EUROPE DIRECT Montagna Veneta conta infatti su un ampio spettro di partner pari a circa 30 soggetti. Si annoverano istituzioni di livello europeo, nazionale, regionale e realtà locali, le quali fanno leva sulle proprie reti partenariali per avvicinare l’Europa ai cittadini, contribuendo responsabilmente alle finalità del centro. Nello specifico, si ricorda che la partecipazione del centro alla Giornata Olimpica e Paralimpica di Cortina rientra nella cornice dell’accordo di collaborazione firmato lo scorso 2021 tra GAL Prealpi e Dolomiti e Camera di Commercio di Treviso-Belluno|Dolomiti, finalizzato alla promozione e alla realizzazione sinergica di attività di carattere europeo nell’area della montagna veneta. Durante l’evento di Cortina, il centro metterà a disposizione dei partecipanti un info-point d’informazione europea. Una vetrina espositiva del centro sarà attiva inoltre presso la sede della Camera di Commercio a Treviso.