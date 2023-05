Calcio. Presentato mister Zanini: «Dolomiti Bellunesi, la mia prima scelta»

«Abbiamo scelto mister Nicola Zanini perché è una persona concreta e con i piedi per terra. Siamo convinti che potrà dare un apporto importante». Sono le parole con cui il presidente della SSD Dolomiti Bellunesi, Paolo De Cian, ha aperto la presentazione del nuovo tecnico, chiamato a guidare la prima squadra nel prossimo campionato di serie D.

«Ringrazio il presidente, il direttore Luca Piazzi e la società in generale – ha commentato l’ex allenatore di Vicenza, Este, Luparense e Sona -. La SSD Dolomiti Bellunesi era la mia prima scelta e sono entusiasta di essere qui, in un club che rappresenta l’intera provincia. Allo stesso tempo, sento una grande responsabilità». Zanini ha le idee chiare: «Vorrei coinvolgere il maggior numero di persone. E portare entusiasmo». A livello tattico, la parola d’ordine è “flessibilità”: «In passato ho proposto moduli diversi, a seconda delle caratteristiche degli atleti. Mi piacciono le squadre coraggiose, che tengano il pallino del gioco e mantengano il necessario equilibrio. Vorrei evitare, la domenica, di incontrare avversari che abbiano già vinto nel sottopassaggio, ancor prima di scendere in campo. Ai miei chiedo di non avere il “braccino corto”». Zanini si definisce «semplice e ordinato, ma diretto. Sì, vado dritto per dritto. E ritengo sia fondamentale la comunicazione: a 360 gradi: con i giocatori, lo staff, la società, la stampa».

Il direttore generale, Luca Piazzi, non ha dubbi: «Insieme al nuovo mister vogliamo avviare un ciclo, partendo da una base di elementi da confermare. Sarebbe sbagliato cambiare di continuo per migliorare. Nella scorsa stagione sono stati commessi degli errori, ma non dobbiamo radere al suolo quanto fatto. Ci sono i presupposti per crescere». L’obiettivo principale non è legato esclusivamente alla classifica: «È fondamentale acquisire un certo tipo di mentalità, che porti poi a ottenere dei risultati. E a creare un ambiente in cui tutti si identifichino, attraverso valori precisi e condivisi».

In occasione della conferenza stampa, è stata svelata anche una nuova figura nei quadri dirigenziali: Nicola Fornasier, infatti, sarà il collaboratore dell’area tecnica. «Ringrazio la società per questa opportunità – ha affermato l’ex Vittorio Falmec -. Sono contento, emozionato e pronto ad accrescere la mia conoscenza del territorio». A proposito di novità, dopo aver appeso le scarpette al fatidico chiodo, Simone Corbanese è destinato a indossare un’altra veste: «Avrà un ruolo di immagine – ha spiegato Piazzi – ma anche tecnico e gestionale in ambito di settore giovanile. In più si interfaccerà con le società della zona». “Cobra”, dal canto suo, è pronto a garantire «senso di appartenenza e impegno. Dovrò imparare a fare cose nuove, ma questo non mi spaventa».