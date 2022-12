Pallavolo Belluno. Da Rold Logistics piegata in rimonta nel derby

San Donà in versione Grinch rovina le festività natalizie alla DRL

DA ROLD LOGISTICS BELLUNO-VOLLEY TEAM SAN DONÀ 2-3

PARZIALI: 25-21, 30-28, 20-25, 15-25, 12-15.

DA ROLD LOGISTICS BELLUNO: Maccabruni 4, Novello 22, Saibene 9, Graziani 13, Mozzato 9, Stufano 8; Martinez (L), Paganin, Guolla, Pierobon (L), Ostuzzi 1, Galliani. N.e. Candeago, Guastamacchia. Allenatore: G. Colussi.

VOLLEY TEAM SAN DONÀ: Trevisiol, Baratti, 1 Mandilaris 27, Dalmonte 12, Mazzanti 4, Umek 24; Bassanello (L), Mazzon 1, Palmisano. N.e. Dal Col, Parisi, Tuis. Allenatore: P. Tofoli.

ARBITRI: Ruggero Lorenzin di Treviso e Lorenzo Somansino di Teramo.

NOTE. Spettatori: 500 circa. Durata set 25′, 38′, 25′, 23′, 18′; totale 2h09′. Belluno: battute sbagliate 22, vincenti 6, muri 7. San Donà: b.s. 23, v. 4, m. 8.

Il Volley Team San Donà si traveste da Grinch. E rovina le festività natalizie di una Da Rold Logistics Belluno che conosce la prima sconfitta stagionale in un derby (le altre tre sfide di stampo veneto si erano sempre risolte a favore dei dolomitici) ed è a secco di vittorie casalinghe ormai da due mesi. L’ultimo sorriso di fronte al pubblico amico, infatti, risale al 30 ottobre. E, in particolare, al 3-1 contro Garlasco. Eppure, il match di Santo Stefano aveva assunto i contorni di un racconto natalizio: entusiasmo e massiccia presenza sugli spalti (almeno 500 sugli spettatori) e DRL in vantaggio per 2-0 nel conto dei parziali, peraltro dopo aver annullato 5 set-ball nel secondo round. Insomma, il lieto fine era ormai pronto per essere dato alle stampe. E invece, si è materializzato il Grinch: nella metà campo di San Donà, ma un po’ anche in quella bellunese, avvolta nel buio per tre set: gli ultimi e decisivi.

EQUILIBRIO E TENSIONE – La DRL passa subito con regolarità al centro ed è incisiva al servizio: non a caso, il Volley Team è doppiato (8-4 e 10-5). Però non molla. Anzi, reagisce con veemenza, impattando a quota 13 grazie a Mandilaris, mentre un attacco out di Novello vale il primo vantaggio sandonatese (16-17). Primo e unico, se è vero che i rinoceronti confezionano un break di 4-0, chiuso da Graziani (4 su 5 in attacco). E chiudono i giochi: 25-21. È un derby. E come tale, equilibrio e tensione viaggiano sullo stesso binario. Soprattutto in secondo atto deciso ai vantaggi, ma in cui il sestetto di Paolo Tofoli tiene sempre, o quasi, la testa avanti. Basti pensare che la DRL è costretta ad annullare ben cinque palle set. Tuttavia, sul 28 pari, prima Novello, poi Graziani fanno la voce grossa e impacchettano il 30-28. È 2-0.

RIMONTA – Il finale, però, è ancora da scrivere, visto che, nel terzo round, San Donà vola sul 6-2 e 13-7. Non c’è storia, anche perché i rinoceronti faticano in ricezione (40 per cento di positività) e a calare sono pure le percentuali d’attacco (sotto il 40): la sfida è riaperta. E lo è, definitivamente, in un quarto capitolo che ricalca il copione precedente: tra sé e i padroni di casa, il Volley Team pone subito un margine di vantaggio vicino alla doppia cifra (2-8 e 5-13) con un Umek sempre più decisivo. L’epilogo strizza l’occhio al tie-break, ma la gara è ormai diventata una parete da scalare: al cambio di campo si va sull’8-4 ospite. E a nulla vale il tentativo di risalire dei bellunesi. Il Grinch si è preso il Natale pallavolistico della DRL.

L’ANALISI DEL COACH – «È una partita gettata alle ortiche – commenta coach Gian Luca Colussi -. Dopo due set positivi, ci siamo fermati. Abbiamo spento l’interruttore e non siamo stati più disponibili ad aiutarci: non abbiamo reagito. Dobbiamo fare tesoro di quanto successo e cambiare, perché il nostro pubblico merita un altro tipo di spettacolo».

PAUSA – Ora il campionato di Serie A3 Credem Banca si ferma per un po’: il prossimo appuntamento è in calendario domenica 8 gennaio 2023 (ore 18), quando i rinoceronti saranno di scena a Brugherio contro la Gamma Chimica.