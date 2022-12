Il Gruppo Valore Comune contrattacca il sindaco: “Non faccia l’offeso e rispetti il ruolo dei consiglieri”

“Il sindaco De Pellegrin non faccia l’offeso e rispetti il ruolo dei consiglieri comunali”! Così i consiglieri di opposizione del Comune di Belluno Mirco Costa, Riccardo Samaria, Giuseppe Vignato del Gruppo Valore Comune, in risposta a quanto dichiarato oggi alla stampa locale il sindaco di Belluno Oscar De Pellegrin, che ha toccato solo il tema della trasparenza.

Ecco la replica dei tre consiglieri comunali

• L’invito alla trasparenza per noi significa che l’Amministrazione deve comunicare tutto quello che riguarda le scelte per i Cittadini Bellunesi prima in Consiglio Comunale e poi alla stampa, così rispettando il ruolo che hanno i consiglieri comunali sia di maggioranza che di minoranza che rappresentano i Cittadini stessi affinché possano dire la loro;

• Quasi ad ogni Consiglio Comunale che si tiene il pomeriggio, nello stesso giorno Sindaco e Giunta fanno una conferenza stampa su argomenti che non sono all’ordine del giorno del Consiglio e non informandone nella seduta pomeridiana i consiglieri, comportamento né corretto né rispettoso dei consiglieri;

• La prassi dell’Amministrazione di autorizzare l’acquisizione della Dolomiti Ambiente da parte della controllata Bellunum, la trasformazione della DMO in fondazione, l’aumento delle tariffe ed altri atti delle società partecipate, non rispetta la preventiva autorizzazione che per regolamento deve dare il Consiglio Comunale, confermando ancora una volta la mancanza di rispetto verso il ruolo dei consiglieri comunali;

• Non è vero che l’aumento del 9,3% del pasto delle mense scolastiche e del 10% delle rette della Casa di Riposo sono state comunicate in Commissione ma prima alla stampa: l’aumento della Casa di Riposo addirittura con conferenza stampa fatta la mattina del Consiglio Comunale di fine settembre e non comunicato nel pomeriggio al Consiglio stesso ma lo abbiamo saputo leggendo la stampa a Consiglio chiuso;

• Anche l’aumento delle tariffe del servizio idrico integrato a carico anche dei Cittadini residenti nel nostro Comune e deciso dal Sindaco in consiglio di bacino, è stato appreso dalla stampa.

Il fatto che nel comunicato di ieri il Sindaco non accenni all’aumento dell’11,4% delle tariffe del servizio idrico integrato e al prossimo aumento delle tariffe dei rifiuti – proseguono i consiglieri del Gruppo Valore Comune – confermano la sua mancanza di autorevolezza in sede di consigli di bacino sia del servizio idrico che dei rifiuti dove il Comune di Belluno pesa per il 20%, può dire la sua e pretendere che vengano fatti investimenti nel proprio territorio comunale visto che cittadini e imprese contribuiscono per oltre 6 milioni di euro al fatturato di BIM GSP.

Anche il fatto che il bilancio previsionale 2023 non venga approvato entro dicembre è un precedente grave per l’Amministrazione di cui in commissione non è stata data alcuna informazione del perché, delle problematiche ancora aperte e sui prevedibili tempi di chiusura.

Rimaniamo disponibili a collaborare con l’Amministrazione – concludono Mirco Costa, Riccardo Samaria e Giuseppe Vignato – ma a fronte di un comportamento di rispetto del ruolo dei consiglieri comunali che hanno diritto ad una corretta e preventiva informazione sulle scelte proposte dall’Amministrazione stessa”.