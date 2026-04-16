Multe: Padova il comune che ha incassato di più in Veneto nel 2025

Colle Santa Lucia, Comune di 346 abitanti, registra multe pari a 1.815 euro pro-capite

Belluno la più tollerante con 19 euro pro-capite per un totale di circa 677mila euro nel 2025

Milano, aprile 2026. Con 25,9 milioni di euro è Padova il comune del Veneto che nel 2025 ha registrato i maggiori proventi da multe e sanzioni stradali elevate agli automobilisti. Il valore, in aumento del 12% rispetto al 2024, fa guadagnare al comune veneto il nono posto nella classifica nazionale. È questo quanto emerso dalle elaborazioni di Facile.it su dati Siope*, che hanno messo in luce come, nel 2025, gli incassi complessivi dichiarati dai soli comuni capoluogo di provincia veneti abbiano sfiorato gli 82 milioni di euro, importo in aumento del 3% rispetto al 2024 e addirittura del 22% se confrontato con quello del 2022, quando la cifra si fermava sotto i 67 milioni di euro.

I comuni capoluogo di provincia che hanno incassato di più

Padova, come detto, non solo è il comune veneto che ha dichiarato i maggiori proventi da multe stradali, ma conquista anche il nono posto nella graduatoria nazionale. Al secondo posto della classifica regionale si trova il comune di Verona, con 24,3 milioni di euro, seguito da quello di Venezia, con 17,4 milioni di euro.

Continuando a scorrere la classifica dei comuni capoluogo di provincia veneti si trovano quelli di Treviso e Vicenza, che hanno incassato entrambi quasi 5,5 milioni di euro. Chiudono la graduatoria regionale i comuni di Rovigo e di Belluno che hanno incassato, rispettivamente, 2,6 milioni di euro e quasi 677mila euro.

Il rapporto pro capite nelle grandi città

Pur considerando che le violazioni non vengono contestate ai soli residenti, ma a chiunque viaggi sulle strade del comune, e che in alcune aree del nostro Paese turisti e pendolari contribuiscono notevolmente al bilancio complessivo, se si guarda alla “multa pro capite”, calcolata da Facile.it come rapporto tra proventi registrati nel Siope e numero di abitanti residenti, la classifica cambia solo leggermente.

In vetta alla classifica, con una “multa pro capite” pari a 125 euro, si trova ancora una volta il comune di Padova, quarto nella graduatoria nazionale. Segue al secondo posto il comune di Verona, sesto in classifica nazionale, con un valore pro capite pari a 95 euro. Sul gradino più basso del podio c’è il comune di Venezia (69 euro).

Continuando a scorrere la graduatoria si trovano i comuni di Treviso (64 euro), Rovigo (52 euro) e Vicenza (50 euro). Chiude la graduatoria regionale, ancora una volta, Belluno, con un valore di “multa pro capite” pari a 19 euro.

Gli incassi dei piccoli comuni

Limitando l’analisi ai comuni veneti più piccoli, con meno di 3.000 residenti, al primo posto si posiziona Torri del Benaco, in provincia di Verona, che, a fronte di 2.905 abitanti, nel 2025 ha registrato proventi da multe stradali pari a poco meno di 1,2 milioni di euro.

Al secondo posto si trova il comune di Bosaro, in provincia di Rovigo, con 1.406 abitanti e quasi 1,2 milioni di euro di incassi da multe stradali; al terzo posto il comune di Santa Caterina d’Este, in provincia di Padova, 2.330 abitanti e oltre 1 milione di euro di multe per violazioni del Codice della Strada.

Menzione speciale per il comune di Colle Santa Lucia (BL) che, a fronte di appena 346 abitanti, ha incassato quasi 628mila euro derivanti da multe stradali, con un rapporto pro capite pari a 1.815 euro.

Le assicurazioni auto

Cattive notizie arrivano, invece, sul fronte delle assicurazioni auto; secondo l’osservatorio** RC auto di Facile.it, a marzo 2026 per assicurare un veicolo a quattro ruote in Veneto occorrevano, in media, 532,30 euro, valore in aumento del 3% rispetto a marzo 2025.

Comune Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada (2025) Rapporto proventi totali violazioni Codice della Strada/residenti BELLUNO 676.653 € 19 € PADOVA 25.937.726 € 125 € ROVIGO 2.621.078 € 52 € TREVISO 5.492.204 € 64 € VENEZIA 17.376.590 € 69 € VERONA 24.331.335 € 95 € VICENZA 5.477.348 € 50 €

Fonte: elaborazione Facile.it su dati Siope aggiornati al 26 marzo 2026