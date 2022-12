Mercoledì in Duomo il concerto con l’orchestra Frau Musika accompagnata dal Coro del Friuli Venezia Giulia

Orchestra Frau Musika e Coro del Friuli Venezia Giulia

Bach, Messa in si minore BWV 232

Mercoledì 21 dicembre 2022, ore 19:00

Basilica Cattedrale di San Martino, Belluno

Mercoledì 21 dicembre, ore 19:00, Basilica Cattedrale di San Martino di Belluno, il Circolo Culturale Bellunese chiude la 69a Stagione regalando al proprio pubblico una grandiosa esecuzione la Messa in si minore BWV 232 di Johann Sebastian Bach, diretta dal Maestro Andrea Marcon con l’orchestra Frau Musika accompagnata dal Coro del Friuli Venezia Giulia: Miriam Feuersinger soprano, Lea Müller mezzosoprano, Carlos Mena controtenore, Jakob Pilgram tenore e Josè Antonio Lopez baritono.

Dal sito di Frau Musika: “Sono passati poco meno di 180 anni da quando venne finalmente pubblicata in tutte le sue parti la Messa in si minore per soli, coro e orchestra di Bach. Ed è proprio dall’edizione a stampa del 1845 che l’opera si guadagnò l’appellativo di Hohe Messe – Grande Messa – con la quale oggi viene comunemente chiamata. Lavoro monumentale, per certi versi enigmatico e di sicuro fascino, la Messa è ancor più sorprendente se si considera che in realtà non nacque come un unicum, ma è una sapiente aggregazione di brani che Bach compose nell’arco di almeno 25 anni: dal 1724 al 1749. Che si sia credenti o meno, la Messa rappresenta uno di quei tesori dell’Umanità che tutti dovremmo ascoltare almeno una volta nella vita”.

L’orchestra Frau Musika è un innovativo progetto artistico-formativo – fra i pochissimi a livello europeo – ideato da Andrea Marcon e realizzato dall’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, grazie ad una donazione della Fondazione Cariverona. I giovani maestri d’orchestra dell’ensemble sono selezionati a livello internazionale fra i migliori musicisti under 30. Il Coro del Friuli Venezia Giulia è nato nel 2001, ha tenuto pià di 500 concerti in Italia ed Europa, trasformandosi dal piccolo ensemble fino ad arrivare al grande coro sinfonico. Nell’autunno del 2022 è stato invitato per la prima volta al Musikverein di Vienna per l’esecuzione della monumentale II Sinfonia di Mahler. Già ordinario della cattedra di clavicembalo al Mozarteum di Salisburgo, Andrea Marcon è titolare di clavicembalo, organo, prassi esecutive e musica d’insieme presso l’Accademia di Basilea – Schola Cantorum Basiliensis. Tiene seminari e corsi di perfezionamento in tutto il mondo. Dal 2017, è direttore responsabile delle attività musicali della Fondazione CariVerona, con programmi ed iniziative rivolti alle giovani generazioni. Andrea Marcon ha ricevuto, nel 2018, il Totila d’Oro dalla città di Treviso em nel 2021, il prestigioso Haendel-Preis dalla città di Halle in Sassonia, unico italiano assieme a Cecilia Bartoli.

Il progetto Frau Musika è reso possibile grazie a una donazione “Art Bonus” di Fondazione Cariverona e all’organizzazione dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza. Per informazioni e prenotazioni: segreteriabelcircolo@gmail.com. Campagna tesseramento 70a Stagione 2023, in biglietteria presso la sede del concerto.