Campanot 2022. Torneo di Street basket 3vs3

Sabato 18 giugno, al Campanot a Castion (Belluno), grazie alla collaborazione tra la Pro Loco Pieve Castionese e la società Basket Planet si è svolta la terza edizione del torneo di Basket 3vs3 partecipata da circa 50 tra ragazze e ragazzi.

Presso la palestra delle scuole si sono esibiti i più giovani delle categorie pulcini, scoiattoli, aquilotti, esordienti e Under 14. I piccoli atleti, guidati dagli istruttori della società Basket Planet, si sono esibiti in entusiasmanti giochi e sfide individuali e a squadre.

Sul campetto esterno del Parco Giochi di San Cipriano si sono esibiti gli under 20 nel classico torneo di streetbasket 3vs3. Il torneo è stato vinto dai “Bucks Sucks” in un’agguerrita finale contro i gli “Amatoriali”. Terzo gradino del podio per i “Baskettari Ma Non Troppo”.

La manifestazione è stata accompagnata dalle musiche di Dj Deja e del giovane Dj Naldos.

Si ringrazia in particolare la Nutribullet Treviso Basket De Longhi per aver messo a disposizione i premi per i ragazzi.

La Società Basket Planet proporrà attività per tutta l’estate e sta già programmando corsi gratuiti e alcune sorprese per la nuova stagione.

Grande soddisfazione per i partecipanti e per gli organizzatori.