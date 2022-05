Aperta la sede del candidato sindaco Vignato in via Matteotti

Belluno, 10 maggio2022 – E’ stata inaugurata questa sera in una’atmosfera di convivialità la nuova sede del candidato sindaco di Belluno Giuseppe Vignato in via Matteotti 39 in centro a Belluno. Dove sarà in seguito possibile per i cittadini l’incontro con il candidato sindaco e lo staff delle liste che l’accompagnano alle amministrative: Valore Comune, Belluno D+, In Movimento e PD. Molte le persone presenti tra candidati e cittadini tanto, che per ragioni di sicurezza, non è stato possibile ospitare tutti.

La sede è ora a disposizione dei cittadini il sabato tutto il giorno con alcune aperture infrasettimanali al mattino; si consiglia l’appuntamento a giuseppevignatosindaco@gmail.com. Gli orari sono in via di definizione e saranno comunicati al più presto.

Proseguono intanto gli impegni di Vignato: lunedì era presente all’Appia con gli altri candidati e con il direttore provinciale Cristian Sacchet per conoscere da vicino la voce delle piccole e medie imprese di artigianato, industria, turismo e commercio, afferenti all’Appia. “Sviluppare reti virtuose tra cittadini, associazioni e imprese è fondamentale” dichiara Vignato “e lo si deve fare favorendo le iniziative di network in una progettualità strutturata che generi attrazione e lavoro, implementando ulteriormente l’amministrazione digitale”.

Vignato fa anche i complimenti alla presidente di Apaca Paola Lotto per la sua riconferma alla guida dell’associazione e, in risposta al suo appello, che chiede di sostenere e salvare il canile-sanitario pubblico oggi in degrado, si dice sensibile alla causa e disponibile a un confronto tanto che sono già stati presi dei contatti.