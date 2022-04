Dolomiti Fantasy, appuntamento a settembre per l’edizione 2022

Si scaldano i motori per l’edizione 2022 di Dolomiti Fantasy, l’evento nerd, fantasy e pop nato pochi anni fa a Trichiana. Dopo tre anni di fermo, il giovane gruppo di ragazzi e ragazze dell’associazione Castle of Fantasy sono pronti a ripartire con rinnovato entusiasmo per dar vita alla terza edizione di questo magico evento immerso nella verde Valbelluna.

A inizio anno, il gruppo ha rinnovato le cariche e ha eletto alla guida dell’associazione Gianluca Schiocchet, classe ’95, uno dei fondatori del team organizzativo. Con il nuovo assetto, dunque, Castle of Fantasy è pronta a dar vita a una nuova edizione, dopo la lunga pausa forzata della pandemia, che ha messo un freno alle manifestazioni e agli eventi dal vivo.

“Siamo entusiasti di poter finalmente mettere in piedi una nuova edizione di Dolomiti Fantasy, un evento che nelle sue precedenti edizioni ha saputo attirare migliaia di partecipanti da tutto il nord-est, richiamando grandi ospiti come la regina delle sigle dei cartoni animati Cristina D’Avena”, commenta il neo-presidente Schiocchet.

“Anche quest’anno non saremo da meno: grazie alla collaborazione con la nuova gestione del Parco Lotto, siamo davvero felici di annunciare che la terza edizione di Dolomiti Fantasy si terrà il 9, 10 e 11 settembre 2022. E’ ancora presto per svelare il programma, ma stiamo lavorando senza sosta per portare tanti nuovi ospiti che possano intrattenere grandi e piccini” raccontano da Castle of Fantasy. “Possiamo anticipare però che, oltre agli ospiti musicali, stiamo lavorando per includere nel programma dei 3 giorni anche alcuni nomi provenienti dal mondo dello streaming, una realtà che durante il periodo di lockdown e restrizioni sociali è cresciuta molto, sfornando giovani talenti dell’intrattenimento sul web”.

Per restare aggiornati su tutte le novità riguardanti la prossima edizione di Dolomiti Fantasy, potete visitare il sito web dolomitifantasy.com o seguire le pagine ufficiali di Dolomiti Fantasy su Facebook e Instagram.

—