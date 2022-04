Amministrative Belluno 2022. La lista InMovimento conferma il suo sostegno al candidato sindaco Vignato e puntualizza: “La scelta dei propri candidati spetta al gruppo”

Belluno, 10 aprile 2022 – E’ subito rientrato l’incidente tra la lista civica InMovimento e il candidato sindaco Giuseppe Vignato, che in conferenza di presentazione aveva escluso la presenza del sindaco uscente Jacopo Massaro nelle sue liste di appoggio.

“La lista InMovimento – fa sapere in una nota – conferma il suo sostegno a favore del candidato sindaco Giuseppe Vignato dopo averlo incontrato, assieme a Jacopo Massaro, in relazione alle recenti dichiarazioni rese durante la scorsa conferenza stampa. All’incontro, franco e sereno – prosegue la nota – è stato chiarito che per InMovimento la scelta dei propri candidati è decisa dal gruppo e non da altri in quanto rappresenta una questione politica essenziale ed irrinunciabile”.

La formazione della lista dunque, puntualizza InMovimento, spetta al gruppo, non già al candidato sindaco.