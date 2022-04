Fermiamo il golpe elettromagnetico. Venerdì dalle 11 alle 13 diretta on line da Roma

In diretta da Roma in Piazza dei Santi Apostoli, domani Venerdì 8 Aprile 2022 dalle ore 11 e fino alle ore 13 sui canali de ‘La Casa del Sole TV’ sarà possibile seguire in esclusiva le fasi del sit-in “Fermiamo il golpe elettromagnetico” promosso dall’Alleanza Italiana Stop5G. Tra gli altri, previsti sono gli interventi di Maurizio Martucci, portavoce nazionale di Alleanza Italiana Stop 5G; Annalisa Buccieri, referente regionale del comitato Lazio Stop 5G; Eliana Pecorari, membro della Commissione Nazionale Ambiente del partito 3V Verità e Libertà; Sabrina Aguiari, portavoce nazionale del partito Forza del Popolo; Emiliano Gioia, segretario nazionale del movimento SìAMO; Davide Barillari consigliere della Regione Lazio e co-fondatore di R2020; On. Sara Cunial, parlamentare della Repubblica e co-fondatrice di R2020.

Al sit-in dell’Alleanza Italiana Stop 5G aderiscono i medici delle associazioni IppocrateOrg e Associazione Italiana Medicina Ambiente Salute, la Rete dei Sindaci per la moratoria 5G, i fuochi di resistenza di R2020, i partiti 3V Verità e Libertà, Forza del Popolo, Onda Civica Trentino, SìAmo, il Comitato di Liberazione Nazionale, il Comitato per le Libertà Costituzionali, la società cooperativa di mutuo soccorso ecologico Generazioni Future e il movimento confederativo unitario Fronte del Dissenso.

Ecco dove seguire la diretta su La Casa del Sole TV con l’inviato Jeff Hoffman:

Web – https://casadelsole.tv

Youtube – http://www.youtube.com/c/CasadelSoleTVChannel

Telegram – https://t.me/CASADELSOLETV

Facebook – https://www.facebook.com/casadelsole.tv