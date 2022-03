Centri per l’impiego. Selezione al lavoro dedicata all’occhialeria

È dedicata al settore dell’occhialeria la nuova edizione di IncontraLavoro, l’iniziativa di recruiting promossa da Regione del Veneto e Veneto Lavoro, organizzata dai Centri per l’Impiego dell’Ambito di Belluno per selezionare operai e addetti alla produzione da impiegare in diverse aziende del settore occhialeria del territorio bellunese.

I lavoratori interessati a partecipare alle selezioni possono candidarsi online accedendo al portale ClicLavoro Veneto tramite credenziali SPID e utilizzando il servizio Centro per l’Impiego Online alla sezione “IncontraLavoro“. All’interno dell’evento denominato “IncontraLavoro Occhialeria Belluno” sono pubblicate le offerte a cui candidarsi con la descrizione dettagliata del profilo ricercato.

Per conoscere le prospettive di inserimento in azienda, i Centri per l’Impiego dell’Ambito di Belluno organizzano una serie di incontri online in cui verranno presentate le figure ricercate e le modalità di selezione. Di seguito il calendario degli incontri già programmati a cui è possibile partecipare compilando i moduli di adesione indicati:

9 marzo ore 11.00

Le offerte di lavoro di Thélios gestite da Randstad >> modulo di adesione

Le offerte di lavoro gestite da Manpower >> modulo di adesione

Per maggiori informazioni e supporto nella candidatura online e nella partecipazione agli incontri è possibile contattare uno dei Centri per l’Impiego dell’Ambito di Belluno oppure gli operatori di Veneto Lavoro ai recapiti indicati nella pagina Assistenza.