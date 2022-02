Pnrr, Provincia-Consorzio-Centro studi attivano lo sportello informativo. «Servirà come primo punto di orientamento per gli enti locali»

Prosegue l’attività di supporto agli enti locali per quanto riguarda il Pnrr, messa a disposizione da Provincia, Consorzio Bim Piave e Centro studi bellunese. Ieri è stato attivato lo sportello informativo a cui i Comuni potranno rivolgersi per avere le prime indicazioni.

«Servirà come primo punto di orientamento per gli enti locali – spiegano dal gruppo di lavoro -. Si tratta infatti di uno sportello informativo che rientra nelle attività avviate a supporto dei Comuni. L’obiettivo è prioritariamente quello di accompagnare i Comuni e supportarli nella fase di analisi e candidatura delle progettualità, ma anche quello di aiutare gli stessi a orientarsi all’interno del vasto e complesso sistema di opportunità esistenti, non solo relative al Pnrr ma anche ad altri strumenti utili a livello territoriale».

Il servizio è gratuito e fornirà diversi tipi di informazione: dal primo orientamento relativo alla candidatura ai bandi Pnrr (requisiti minimi richiesti, vincoli, scadenze, pertinenza del soggetto richiedente, e simili), a suggerimenti o informazioni utili da tenere in considerazione nella fase di candidatura; fino a consigli e pareri su altre opportunità finanziarie relative a specifiche tematiche (in questo caso, lo sportello potrà reindirizzare i soggetti verso gli enti referenti che detengono la titolarità sui fondi). Si tratta di uno sportello informativo, che non ha carattere di consulenza. È sperimentale, in fase di avvio, per cercare di adattarsi alle reali necessità dell’utenza; ed è contattabile tramite mail (pnrr-belluno@centrostudibellunese.it).