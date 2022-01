Messa in ricordo degli alpini morti in Russia nella 2a Guerra mondiale

Belluno, 29 gennaio 2022 – La suggestione del ricordo storico e dei canti ad esso collegati hanno fatto da filo conduttore della celebrazione di questa mattina al Tempio Ossario di Mussoi per la “Giornata della memoria e del sacrificio alpino” organizzata dalla Sezione di Belluno dell’Associazione Nazionale Alpini.

Alla cerimonia hanno preso parte delegazioni dei 44 Gruppi della Sezione, del 7° Reggimento Alpini e di alcune associazioni combattentistiche d’arma.

Nell’introduzione il segretario sezionale A.N.A. Giuliano Pastori ha ricordato il 79° anniversario della battaglia di Nikolajewka (26 gennaio 1943) ed il sacrificio di decine di migliaia di nostri soldati in terra russa, tra i quali quasi un migliaio provenienti dal territorio provinciale bellunese.

Il rito religioso è stato concelebrato da mons. Sandro Capraro, assistente spirituale della Sezione, e dal parroco padre Esterino Biesuz, già alpino della Tridentina e del 7°, che ha sottolineato come il sacrificio di tanti giovani soldati di allora debba essere “letto” come un richiamo perentorio alla vita: «Basta guerre, a voi dopo di noi il compito di costruire solo strumenti e situazioni di pace».

La cerimonia ha avuto anche una colonna sonora affidata alle emozioni provocate dai canti

“Nikolayewka” e “L’ultima notte degli alpini” di Carlo Geminiani e Bepi De Marzi e “Io resto qui” di Giuliano Penco e Giorgio Susana. La tromba di Ivan Roldo, poi, ha suggellato con il “Silenzio” momenti di autentico coinvolgimento emotivo tra i presenti.

L’incontro è terminato con la recita della “Preghiera del Caduto” ed i ringraziamenti finali del presidente delle penne nere bellunesi Lino De Pra che ha dato appuntamento ai presenti per analogo evento di fine gennaio del prossimo anno.