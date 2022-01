Variante urbanistica. Nuovo ponte sul Piave a Lambioi. 30 giorni per presentare le osservazioni

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 in data 22/12/2021, è stata

adottata, ai sensi dell’art. 50 comma 3 della Legge Regionale n. 61 del 27 giugno

1985, la variante al P.R.G., relativa alla realizzazione di un nuovo ponte e della

viabilità di accesso di attraversamento del fiume Piave in località Lambioi.

Gli atti relativi all’adozione della variante sono depositati, a disposizione del

pubblico, per consentirne la visione a chiunque ne abbia interesse, per trenta

giorni, dal 10 gennaio al 9 febbraio 2022 presso:

– lo Sportello dei Cittadini – in Piazza Duomo 2 – 32100 Belluno, in forma

cartacea;

– la Provincia di Belluno, in formato digitale;

– nel sito internet del Comune di Belluno all’indirizzo

http://edilizia.comune.belluno.it/provvedimenti-urbanistici-adottati/ dove è

possibile la consultazione e lo scarico di copia dei medesimi.

Per accedere allo Sportello dei Cittadini è necessari fissare un appuntamento,

chiamando il numero 0437 913222, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, e il

giovedì anche dalle 15 alle 17; oppure scrivendo un’email a

info@comune.belluno.it

Successivamente, dal 9 febbraio all’11 marzo 2022, chiunque potrà formulare

osservazioni alla variante urbanistica al P.R.G..

Le osservazioni dovranno essere indirizzate al Comune di Belluno in carta libera,

contenere i dati personali (nome, cognome, indirizzo, …) dell’osservante e

descrivere in modo chiaro l’oggetto dell’osservazione, eventualmente con l’ausilio

di estratti della cartografia scaricabile dal sito, in modo da consentire una chiara

lettura e comprensione della stessa.

L’inoltro potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

– a mano, all’ufficio Archivio e Protocollo del Comune di Belluno – Piazza

Duomo n. 1 – 32100 Belluno;

– tramite posta ordinaria indirizzandola all’Area Urbanistica del Comune di

Belluno – Piazza castello n.14 – 32100 Belluno;

– tramite di posta elettronica certificata, da inviare alla PEC

belluno.bl@cert.ip-veneto.net nel qual caso dovrà essere firmata

digitalmente nelle forme di legge.