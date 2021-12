L’Aido dona un monitor multimediale alla Scuola media “Gino Rocca” di Feltre in memoria della Prof. Antonella D’Incau

La solidarietà porta il nome dell’Aido Belluno: l’associazione italiana per la donazione di organi ha infatti donato alla scuola media “Gino Rocca” di Feltre un monitor interattivo multimediale che consentirà ai giovani alunni di seguire le lezioni in classe con più facilità, arricchendone in tal modo l’apprendimento.

La motivazione del gesto nasce nel ricordo della professoressa Antonella D’Incau, docente di inglese venuta a mancare lo scorso anno a seguito di complicazioni cliniche dopo un trapianto di fegato all’ospedale di Verona. Dopo la sua scomparsa, i famigliari, gli amici e gli stessi giovani che l’hanno avuta come insegnante hanno pensato di devolvere delle offerte ad Aido provinciale, che ha quindi ricompensato il loro affetto. E così, al momento dell’inaugurazione della nuova strumentazione digitale, non potevano che esserci tutti quanti loro: il figlio della prof. D’Incau, in particolar modo, ha espresso un ricordo toccante della mamma difronte a centoventi alunni, i quali hanno successivamente assistito allo scoprimento della targhetta commemorativa dedicata alla docente. Gli incontri promossi dall’ Aido nelle

scuole non termineranno qui: martedì 7 dicembre alle 18, l’aula magna dell’Itc Colotti di Feltre ospiterà “Cuori in mano”, un docufilm realizzato dal Laboratorio Inquadrati del Csv Belluno Treviso con varie testimonianze sul volontariato locale, tra le quali quella del vicepresidente Mirko Dalle Mulle, che racconterà il concetto del donare e il suo significato.

L’associazione si renderà inoltre protagonista anche nella giornata di mercoledì 29 dicembre, con un banchetto informativo che farà da sfondo al concerto della Banda Città di Feltre programmato alle 20.30 in duomo. «A tutta la popolazione rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon Natale, nonchè l’auspicio che gli oltre 10mila pazienti in lista di attesa per un trapianto possano passare le feste nel segno di una rinnovata speranza» sono le parole di Mirko Dalle Mulle.

E mentre continua la distribuzione dei pacchi natalizi con prodotti tipici bellunesi (sette euro per il pacco di farina di mais del Molino De March di Castion abbinata al formaggio stagionato della latteria di Lentiai che si puo’ trovare ora anche al Bar SottoSopra di Feltre), l’Aido mette a segno un altro importante gesto nel segno del volontariato. I soldi ricevuti dagli amici della signora Arabella di Seren del Grappa, venuta a mancare qualche mese fa, verranno riutilizzati per organizzare un ciclo di incontri con la popolazione del feltrino sul tema della donazione e della prevenzione alle malattie che possono portare ad un trapianto. La location degli incontri sarà probabilmente il campus di Borgo Ruga, nel periodo primaverile.

Per chi avesse richieste da rivolgere all’Aido, o volesse ulteriori informazioni, può scrivere alla mail belluno.provincia@aido.it