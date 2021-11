Borse di studio dall’Inps per studiare all’estero: c’è tempo fino al 9 dicembre per le 1.500 borse del bando Itaca

E’ stato pubblicato dall’INPS il bando “Programma ITACA” che assegna 1.500 borse di studio ai figli di dipendenti e pensionati pubblici che vogliono frequentare una scuola all’estero durante il liceo. Il contributo, destinato ai ragazzi delle scuole superiori, va da un minimo di € 6.000 (per un trimestre in Europa) a un massimo di € 15.000 (per un anno in un Paese extraeuropeo). La domanda, da presentare direttamente sul sito dell’Inps a partire dal 4 novembre, può essere inoltrata fino alle ore 12.00 del 9 dicembre 2021.

Maggiori informazioni al sito https://www.wep.it/programma-itaca-borse-di-studio-inps-per-i-programmi-scolastici-allestero

WEP – promuovendo i Programmi Scolastici all’estero che possono beneficiare di tale contributo – è il primo player, per numero di fruitori, tra le realtà individuate dal bando Itaca come idonee per l’organizzazione del soggiorno.