Sonate per violino e pianoforte. Martedì sera al Teatro Giovanni 23mo di Belluno il duo Laura Bortolotto e Matteo Andri

Prosegue l’esecuzione del ciclo integrale delle Sonate per violino e pianoforte di Ludwig van Beethoven, proposta dal Circolo Culturale Bellunese. Martedì 9 novembre alle 20:30 al Teatro Giovanni XXIII di Belluno in piazza Piloni, serata con il duo Laura Bortolotto (violino) e Matteo Andri (pianoforte).

In programma, le Sonate per violino e pianoforte n. 4 in la minore, op. 23, n. 10 in sol maggiore, op. 96 e la n. 9 in la maggiore, op. 47 “a Kreutzer”, insieme all’esecuzione Fratres per violino e pianoforte (1980), del compositore Arvo Pärt.

Prenotazione richiesta, presso Agenzia Alpe Bellunese: tel. 0437 940407, e-mail: info@alpebellunese.it. Si accede con greenpass (a partire dai 12 anni) e con utilizzo della mascherina nel rispetto delle distanze e delle norme anti Covid-19. Informazioni e aggiornamenti, come sempre, su www.belcircolo.org e pagina Facebook del Circolo.

Laura Bortolotto, classe 1995, si è diplomata in violino al Conservatorio “G. Tartini” di Trieste con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale di merito. Nel 2010, a soli 15 anni, vince, con il primo premio, il 29° Concorso Nazionale Biennale di Violino di Vittorio Veneto, il più importante concorso nazionale italiano di violino, risultando la più giovane vincitrice del concorso dalla sua fondazione (1962). Laura Bortolotto suona come solista con le più importanti orchestre internazionali. Dal 2010 collabora stabilmente con il pianista

Matteo Andri, col quale ha realizzato nell’estate 2016 una tournée mondiale. Il duo si è esibito anche nell’ambito dei Concerti del Quirinale. Ha inciso per Amadeus e Deutsche Grammophon. Dal 2018 vive a Monaco di Baviera. Laura Bortolotto suona un Giorgio Serafino del 1748, messo a disposizione dalla Fondazione Pro Canale.

Matteo Andri si è diplomato in pianoforte con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale e ha conseguito la laurea specialistica in composizione. Perfezionatosi come pianista, camerista e nella direzione d’orchestra, premiato in numerosi concorsi, ha suonato per numerose associazioni e stagioni concertistiche e collaborato con rinomati musicisti internazionali. Nel 2010 ha formato un duo con la violinista Laura Bortolotto. È membro fondatore dei “Piano Twelve”, un gruppo di dodici pianisti friulani e direttore dell’Orchestra Giovanile Bellunese, da lui fondata nel 2014.. Sue musiche sono state eseguite in numerose rassegne e nel 2019 ha scritto la colonna sonora orchestrale per il film muto Il Gigante delle Dolomiti (1927, regia di G. Brignone) presentandola alla rassegna “Oltre le vette” presso il Teatro Comunale di Belluno.