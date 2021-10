No green pass 14 Belluno. Prosegue la protesta in piazza Duomo

Belluno, 30 ottobre 2021 – Cessato “l’effetto Puzzer,” il portuale triestino leader del Coordinamento 15 ottobre, questa sera in piazza Duomo non c’era il pienone della scorsa settimana. Le sue parole sono state comunque evocate da chi si è altrenato sul palco. Stefano Puzzer, divenuto l’icona della protesta contro il green pass ha fatto sapere attraverso un video diffuso ieri dai social che martedì 2 novembre avrà luogo una “iniziativa, legale e pacifica” per sollecitare il governo che non ha dato risposte alla protesta.

Quella di stasera a Belluno, è la 13ma settimana consecutiva e la 14ma manifestazione organizzata dal popolo del dissenso, che chiede l’abolizione del greenpass. Un provvedimento considerato una forzatura, oltre che una ipocrisia del governo per non aver imposto subito l’obbligo vaccinale. Anche perché, molto probabilmente, tale obbligo non avrebbe superato il vaglio di un ricorso alla Corte Costituzionale.