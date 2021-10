Ci pensa Cossalter: la SSD Dolomiti Bellunesi sbanca Cattolica

CATTOLICA-DOLOMITI BELLUNESI 1-3

GOL: pt 5′ Abubakar; st 18′ Mosca, 25′ e 46′ Cossalter.

CATTOLICA: Scotti; Moricoli (41′ pt Rango), Landolfo, Santoni, Nanni, Strasser, Sabba, Cambrini (11′ st Palumbo), Nisi, Docente (16′ st Dolapchiev), Abubakar (a disposizione: Iglio, Morti, Ondi, Magi, Zaza, Montesi). Allenatore: S. Lilli.

DOLOMITI BELLUNESI: Lombardi; Sommacal, Mosca, De Leo, Teso, Trevisan, Tibolla, De Carli, Corbanese, Posocco (31′ st De Paoli), Sivilla (22′ st Cossalter) (a disposizione Masut, Rubbi, Toniolo, Fremiotti, Gjoshi, Vodopivec, Toffoli). Allenatore: R. Lauria.

ARBITRO: Domenico Mascolo di Castellammare di Stabia (assistenti Persichini e Donati di Macerata).

NOTE. Ammoniti: Rango, Cambrini, Santoni, Tibolla, Cossalter. Angoli: 1-9. Recupero: pt 1′, st 5′.

Ha avuto un pre-campionato tribolatissimo. Ora, però, è tornato. Eccome se è tornato: Alex Cossalter marchia a fuoco la trasferta di Cattolica. E lo fa a modo suo: con una doppietta di pregevole fattura, pur essendo entrato a metà ripresa. Ma a un talento come Alex bastano 3′ per risultare decisivo. In Romagna, la SSD Dolomiti Bellunesi completa la rimonta nella ripresa e torna al successo dopo due stop di fila.

FIAMMATA – La prima fiammata dei padroni di casa incenerisce subito l’undici di Lauria: al 5′, spunto personale di Abubakar, che scappa via alla retroguardia dolomitica e supera Lombardi con un diagonale chirurgico. Pronti, via e gara in salita. Anche se Corbanese e compagni non si perdono d’animo. Anzi, premono sul pedale dell’acceleratore alla ricerca del pareggio: Scotti, però, è un autentico muro. E sventa tutto ciò che può, mentre Corbanese, al 39′, sfiora il bersaglio con un colpo di testa da buona posizione.

ALEX SHOW – Al rientro dall’intervallo cambia tutto: è il 18′, quando Mosca approfitta di una corta respinta della retroguardia e infila sotto l’incrocio il pallone dell’1-1. Nel frattempo, entra Alex Cossalter. E inizia lo show. Al 25′, Corbanese lavora splendidamente la sfera e la serve all’ex Primavera del Bologna, che col destro non lascia scampo a Scotti, mentre nel finale arriva pure la ciliegina sulla torta: sempre grazie a Cossalter, servito per l’occasione da De Paoli. Tre gol e tre punti: la SSD Dolomiti Bellunesi si rimette in cammino. E già guarda al prossimo impegno: sabato, in anticipo, contro l’Este. Per la prima volta si giocherà allo stadio polisportivo di Belluno.