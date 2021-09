Crisi Acc. Donazzan: “Condividiamo gli auspici del sindacato. Servono certezze per i 315 lavoratori”

Venezia, 28 settembre 2021 Si è tenuto oggi in sede ministeriale, convocato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla presenza dell’assessore regionale al Lavoro Elena Donazzan assistita dall’Unità di Crisi aziendali, l’incontro di aggiornamento relativo alla situazione di ACC di Borgo Valbelluna (BL).

“Prendo atto del valore ancora interlocutorio dell’incontro odierno in merito alla definizione degli strumenti di supporto in favore di ACC e dei suoi 315 lavoratori sottolinea l’Assessore regionale al lavoro del Veneto al termine dell’incontro -. Abbiamo urgente necessità di conoscere i dettagli della misura di supporto in favore di ACC, che necessariamente deve essere in grado di favorire il rilancio industriale e la salvaguardia dei lavoratori”.

“L’auspicio condiviso con le parti sindacali – conclude l’Assessore – è che si giunga velocemente alla definizione degli strumenti di dettaglio. Serve conoscere l’effettiva declinazione dello strumento in favore di ACC, dato che, oramai, siamo quasi fuori tempo massimo”.