6° Dolomiti Rally: 99 iscritti. Sabato e domenica la gara a porte chiuse con partenza da Agordo

Ben 99 equipaggi hanno premiato la caparbietà e il grande sforzo organizzativo messi in campo dal Dolomiti Racing Motorsport. Tanti sono, infatti, gli iscritti alla sesta edizione del Dolomiti Rally, competizione di chiusura della Coppa Rally 4^ zona, in programma sabato 2 e domenica 3 ottobre con partenza ed arrivo dalla piazza Libertà di Agordo, cuore delle Dolomiti e paese dei graffiti. Un primo risultato, questo, che sfiora l’eccellenza e fornisce la giusta carica di entusiasmo all’appassionato gruppo capeggiato dall’inesauribile presidente Mauro Riva.

Al di là dei numeri, pur significativi nonostante le difficoltà legate al Covid, è la qualità degli iscritti a fare del 6° Dolomiti Rally una competizione di livello assoluto. Al via sono annunciati ben 15 concorrenti della classe regina R5, dove le Hyundai I20 dei friulani De Cecco e Bravi se la vedranno con uno stuolo di Skoda Fabia, fra cui quelle di Lovisetto, Peruch, Cescutti, Ferri, “Brik”, del turco Burak, Zamberlan, Casanova e Colferai; la Polo

N5 di Gorrieri, la Mitsu Evo IX di Bardin, il terzetto di Clio Super 1600 di Lena-Decima (da tenere d’occhio questi agordini già a podio in passato nella gara di casa), Bearzi e Menegol. Pronti a dire la loro in una corsa che si annuncia piuttosto interessante sono anche i vari Fioroni, Rampazzo, Bizzotto, Dal Col, Finotti, i locali Businfenti su Clio RS Ragnotti.

Il 6° Dolomiti Rally presenterà diverse succose novità rispetto alla fortunata edizione 2020, vinta dal giovane pilota della Repubblica Ceca Erik Cais: a cominicare dalla prova speciale d’apertura, la “Brugnach” di 3,6 km, che si svolgerà in notturna, con partenza alle 21.14 di sabato 2 ottobre. Prova speciale completamente inedita sarà la “Gosalt”, di oltre 11 km con partenza 900 metri dopo il bivio di Tiser, passaggio a Gosaldo e Forcella Aurine ed arrivo poco prima dell’abitato di Frassenè. La terza prova sarà la tecnicissima e tanto attesa

“Valada”, di 7,48 km con il famoso “Valada Jump”, uno spettacolare salto che regala emozioni.

Nel rispetto delle normative per il contenimento del Covid-19 e dello specifico protocollo ACI-Sport, il 6° Dolomiti Rally si svolgerà a porte chiuse, ossia in assenza di pubblico.

Dolomiti Racing Motorsport ha comunque pensato agli appassionati prevedendo due canali dedicati di Facebook dove sarà possibile seguire tutta la gara. Anche quest’anno, inoltre, il sodalizio di Voltago Agordino ha confermato la propria sensibilità nei confronti delle persone meno fortunate adottando la “formica pilota”, creazione del fumettista trentino

Fabio Vettori, emblema delle iniziative a sostegno della ricerca scientifica promossa dalla Fondazione Città della Speranza a supporto dell’oncoematologia pediatrica. La formica pilota campeggerà sulla placca porta numero di questa edizione speciale numero 6 del Dolomiti Rally.