Manuela Bulf e l’azzurro Elia Barp vincono il giro podistico Falcade 2021. 500 partecipanti con tanti giovanissimi

Falcade (Belluno), 14 agosto 2021 – Si è rinnovato, lo scorso venerdì 13 agosto, l’appuntamento con la tradizione del Giro podistico di Falcade, evento proposto dallo Sci club Val Biois di Falcade (Belluno). La manifestazione, giunta all’edizione numero 27, si è svolta in abbinata con il Mini Giro podistico, corsa dedicata ai più piccoli (under 14) e giunta alla diciannovesima edizione: complessivamente i partecipanti hanno sfiorato quota 500.

«Non ci aspettavamo una partecipazione così massiccia» sottolinea Matteo Cagnati, presidente dello Sci club Val Biois. «Aver sfiorato i 500 partecipanti, con oltre 300 under 14 al via, è stata per noi una bella soddisfazione. Nonostante le limitazioni che continuano a caratterizzare il periodo, abbiamo voluto fortemente il Giro, una delle non molte manifestazioni podistiche che si svolgono in provincia, e siamo stati premiati: un grande grazie alle aziende e alle associazioni che ci hanno sostenuto, all’amministrazione comunale, e ai genitori dei ragazzi dello sci club che hanno lavorato con grande dedizione ed energia».

A vincere il Giro podistico, gara di poco meno di 6 chilometri che si snoda tra la Piana di Falcade e il paese, è stato Elia Barp, azzurro dello sci di fondo, originario di Trichiana, ma residente proprio a Falcade: fino a metà gara il giovane finanziere, classe 2002, ha fatto gara parallela con un altro fondista, l’agordino Lorenzo Busin, poi ha aperto il gas per andare a vincere tutto solo con il tempo di 20’30”. Piazza d’onore per Patrick Da Rold, giovane bellunese interprete della corsa in montagna e del mezzofondo, e terzo gradino del podio per Busin. A completare la top five Stefano Dal Magro e Mattia Fenti.

La gara femminile ha visto il terzo successo consecutivo per Manuel Bulf: l’agordina ha preceduto due giovanissime speranze dell’atletica bellunese, nell’ordine Lucia Arnoldo e Chiara Pedol.