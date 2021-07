Malore mortale sul Lago del Sorapis. Crisi di panico alla chiesetta di San Dionisio

Cortina d’Ampezzo (BL), 19 – 07 – 21 Passate le 16 la Centrale del Suem è stata allertata per un uomo colto da malore, mentre con la moglie si trovava nelle vicinanze del Lago del Sorapiss. Mentre i presenti cercavano di rianimare l’escursionista di 70 anni, di Pove del Grappa (VI), sul posto è stato sbarcato il personale medico dell’Aiut Alpin Dolomites di Bolzano, che ha purtroppo potuto solamente constatare il decesso. La salma è stata quindi imbarellata e trasportata al Passo Tre Croci, dove attendeva il Soccorso alpino della Guardia di finanza, per essere poi affidata al carro funebre. Anche la moglie dell’escursionista è stata accompagnata a valle dall’eliambulanza.

Pieve di Cadore (BL), 19 – 07 – 21 Attorno alle 18.30 il Soccorso alpino di Pieve di Cadore è stato allertato, per una escursionista colta da crisi di panico mentre con due amici si trovava alla chiesetta di San Dionisio. I tre amici erano partiti dal Rifugio Costapiana per una camminata, ma, appena arrivati alla chiesetta la donna, una trentenne di Padova aveva iniziato a sentirsi male. Due squadre, una con la jeep e una con il quad si sono avvicinate il più possibile, con una seconda jeep che si portava sul posto. Raggiunta a piedi l’escursionista, i soccorritori l’hanno poi accompagnata fino al quad, fermatosi un centinaio di metri di dislivello più in basso, e da lì al fuoristrada, per poi trasportarla all’ospedale per le verifiche del caso.

Falcade (BL), 19 – 07 – 21 Attorno alle 14.20 l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato in direzione dell’arrivo della funivia di Col Margherita dove, mentre stava mangiando assieme alla moglie, un escursionista si era sentito poco bene. Dopo che il personale medico, sbarcato dall’eliambulanza atterrata nelle vicinanze, ha valutato le condizioni di V.D., 72 anni, di Noale (VE), l’uomo è stato imbarcato e trasportato all’ospedale di Belluno per gli accertamenti del caso.