Tampone: istruzioni per l’uso

Perché fare un tampone?

A dircelo è la Ulss Dolomiti: “Perché ti sta a cuore la tua salute e quella della comunità in cui vivi. La salute collettiva dipende dai comportamenti e dalla responsabilità dei singoli. Giochiamo in squadra!

La circolazione di nuove varianti di coronavirus (su tutte, la cosiddetta “variante Delta”) se non prontamente contenuta, potrebbe provocare una ripresa dei contagi.

Il monitoraggio della diffusione del virus e delle sue varianti nel nostro territorio è fondamentale per mantenere bassi i tassi di infezione e individuare precocemente eventuali casi e contenerne la diffusione.

Quando fare un tampone?

Per screening. In caso di sintomatologia tra cui: febbre, brividi, tosse di recente comparsa, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto, perdita o

alterazione del gusto, mal di gola e diarrea (soprattutto nei bambini)

Contatto, anche occasionale, con persone risultate positive. Prima della partecipazione a eventi di aggregazione sociale (sagre, eventi sportivi, …)

Viaggi.

Si suggerisce di fare il tampone al minimo dubbio, anche se già vaccinati.

Come e dove fare il tampone

I Covid Point dell’Ulss Dolomiti prevedono l’accesso libero e gratuito senza

prenotazione e senza prescrizione.

Viene rilasciato un certificato dopo 15 minuti per i tamponi antigenici, entro 72

ore per i molecolari.

Dovrei preoccuparmi per le nuove varianti virali?

La variante Delta sembrerebbe maggiormente contagiosa, ma non più letale. Tuttavia, finché la maggior parte della popolazione non avrà completato il ciclo vaccinale, sarà opportuno mettere in atto strategie di massima prudenza per tutelare la salute di tutti: mantenere le distanze, lavarsi frequentemente le mani, usare la mascherina e vaccinarsi.

La vaccinazione anti Covid è prenotabile dal sito

www.aulss1.veneto.it