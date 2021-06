Frana di Perarolo: eliminati 15mila metri cubi con l’eplosivo grazie a Danilo Coppe, mister dinamite, professione esplosivista

Perarolo di Cadore, 25 giugno 2021 – Circa 15mila metri cubi di materiale della frana di Busa del Cristo che incombe sull’abitato di Perarolo di Cadore, sono stati fatti esplodere oggi con l’uso di microcariche opportunamente piazzate.

Artefice dell’operazione “Mister dinamite”, all’anagrafe Danilo Coppe, parmigiano di nascita con origini venete, geominerario esplosivista, esperto di blasting engineering, che vanta un’esperienza di oltre 700 interventi. Diplomatosi all’Istituto minerario “Follador” di Agordo e laureato in Scienze Criminologiche e della Sicurezza, Coppe opera nel settore da 40 anni. Fondatore nel 1989 della Siag srl di Parma, società di esplosivistica civile leader nelle demolizioni con esplosivi. Con il suo un team specializzato che si dedica allo studio ed alla realizzazione di progetti per l’impiego delle più aggiornate tecniche per l’utilizzo di esplosivi in piena sicurezza. Coppe si occupa di esplosioni controllate di torri, palazzi, acquedotti, ponti, campanili, come il brillamento del ponte Morandi a Genova. Oltre ad essere esperto nel lavoro di ricerca e di indagini investigative come la perizia sugli esplosivi utilizzati per la strage di Bologna.

Nell’intervento di Perarolo di Cadore, hanno partecipato le strutture regionali di Protezione Civile e Difesa del Suolo e Veneto Strade, previo coordinamento con l’Enel che ha garantito per alcune ore la riduzione della portata dell’asta del torrente dagli attuali 10 a 5 metri cubi al secondo, e con RFI, che contestualmente sta operando il consolidamento delle proprie strutture sulla sommità della frana per garantire la continuità del servizio di trasporto ferroviario.

Il volume disgregato di materiale di oltre 15mila metri cubi è stato immediatamente spostato per liberare l’alveo del torrente Boite.

Sono inoltre previsti successivi interventi di rafforzamento dell’argine in destra Boite a consolidamento degli abitati e del piede di frana in sinistra, con diversi drenaggi superficiali e non, e consolidamenti ulteriori con tiranti.

Danilo Coppe “Mister dinamite”

Geominerario Esplosivista. Esperto di blasting engineering con oltre 700 interventi di esplosivistica civile documentati. Laurea in Scienze Criminologiche e della Sicurezza. Fondatore e Progettista della SIAG srl di Parma, azienda italiana leader nelle Demolizioni con Esplosivi. Fondatore e Presidente dell’Istituto Ricerche Esplosivistiche. Professore a contratto nel Master di Analisi chimiche forensi per l’Università di Bologna. Docente dei Vigili del Fuoco nei corsi N.B.C.R.E., per l’Agenzia Industrie Difesa, per l’Aeronautica Militare, per il Centro Intelligence Interforze e per diversi Comandi Provinciali e Regionali dei Vigili del Fuoco per corsi di Esplosivistica Generale e Blast Investigation. Autore di oltre 50 pubblicazioni scientifiche sull’impiego degli esplosivi apparse su riviste nazionali e internazionali e atti di convegni. Sette libri all’attivo: Esplosivi nella lotta agli incendi boschivi; Manuale Pratico di Esplosivistica Civile (3 edizioni); Building Vulnerability in relation to Terrorist Attacks with Explosives; Dynamite Stories; Identification Colours of Explosives & Blasting accessories. Consulente e Ausiliario di Polizia Giudiziaria per le Istituzioni Pubbliche per questioni di esplosivistica, effetti delle esplosioni sull’ambiente, indagini, antisabotaggio e distruzione di materie esplodenti. Collaboratore dei Carabinieri del R.I.S. di Parma per indagini su esplosivi ed esplosioni. Collaboratore del G.I.S. di Livorno e del N.O.C.S. di Roma sui metodi di irruzione con esplosivi in ambienti con ostaggi. CTU per varie Procure della Repubblica. Direttore di diversi Progetti di Ricerca in campo Antiterroristico con incarichi della Commissione Europea. Rocciatore, sommozzatore, speleologo, fuoristradista. Abilitato al maneggio e impiego degli esplosivi militari (deroga art. 28 TULPS).

