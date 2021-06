Alvaro Dal Farra presenta la sua Kawasaki KX 450 2021 al Motor Bike Expo

“Ride to Party” è lo slogan perfetto per descrivere un personaggio poliedrico e spettacolare come Alvaro Dal Farra, che sarà fra i protagonisti dell’ MBE. Durante la fiera il freestyler svelerà la sua nuova special, ancora top secret, a tutto il Motor Bike Expo con la presentazione ufficiale sul palco venerdì 18 giugno alle ore 15:30, mentre la renderà pubblica sui social alle ore 18:30.

La moto rimarrà esporla tutta la durata della fiera nello stand Crossabili/Dal Farra al padiglione 4 stand 4R.

Dopo la Kawasaki 3D Core, questa sarà un upgrade della stessa. “Fin da quando ero pilota in attività, le mie moto erano avanti per tecnica ed estetica. È un aspetto creativo che deriva dai miei studi all’Accademia di belle arti di Venezia. Nelle mie opere artistiche ho lavorato a installazioni con i materiali e i media più diversi, ora tocca alle moto”.

La special Kawasaki KX 450 2021 è ancora coperta dal telo del segreto. Dal Farra si lascia sfuggire solo che sfoggia materiali e tecnologie innovative. Il leveraggio della sospensione posteriore è il cuore di questo progetto e poi tanta vernice speciale, colori, anodizzazioni, lavorazioni laser 3D e materiali superleggeri. “È una special che con i procedimenti standardizzati non si potrebbe realizzare, perché non riuscirebbe a stare dietro alle idee che nascono dalla mia insonnia…”. Il nome già stato svelato: 3D Core Wild style, ma non sappiamo altro.

Alvaro Dal Farra

Nato a Belluno nel 1977, ha percorso una carriera da pilota di freestyle motocross partecipando ai più importanti eventi al mondo – Red Bull Xfighters, Masters of Dirt, Dew Tour, LG Action Sports, Ifmxf Night of the Jump.

Ora è manager ed imprenditore nello sport, laureato all’Accademia di Belle Arti di Venezia, con una tesi in fotografia sportiva.

Negli anni ha creato diversi progetti sportivi e sociali. Alvaro termina la sua prestigiosa carriera a causa di una brutta caduta nel settembre 2009, da li l’ impegno per gli altri con la creazione della FMX-school e ora il programma di Coaching dedicato a chi si vuole avvicinare alla disciplina del motocross e dell’ FMX, insegnando loro la tecnica di guida nel fuoristrada con particolare attenzione al salto.

Presentazione al pubblico ore 15:30

In presenza sul palco del Motor Bike Expo

Presentazione sui social ore 18:30