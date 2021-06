No paura day 4. Belluno, piazza Martiri domenica ore 19:00

Domenica 13 giugno alle ore 19:00 in piazza dei Martiri a Belluno, si terrà il quarto appuntamento bellunese con l’iniziativa “No paura day”. La manifestazione che ormai presenzia ogni settimana in varie piazze italiane e che si propone – secondo gli organizzatori – di contrastare la paura che ha dominato le nostre vite nell’ultimo anno e mezzo.

Sul palco, ai giardini di Piazza dei Martiri, saranno presenti Cristina Muratore, farmacista e presentatrice dell’incontro, Claudio Pescador, perito industriale, Marta Zoratti, dottoressa specialista in medicina dello sport, Angela Camusso, giornalista d’inchiesta.

“L’obiettivo di contrastare la paura – fa sapere l’organizzazione – viene perseguito non attraverso l’incoscienza, come qualcuno potrebbe ipotizzare, ma al contrario, tramite la conoscenza delle cure utilizzate con successo da una rete di medici che sta diventando sempre più fitta in tutta Italia. Ne daranno testimonianza un medico bellunese ne fa parte come volontaria ed una giornalista d’inchiesta e scrittrice che per prima ne ha parlato in tv”.