Fedon dona spray antiappannanti all’ospedale San Martino di Belluno

In questo periodo di difficoltà del nostro Paese, aiutare e sostenere gli ospedali nella lotta contro il virus Covid-19 diventa un atto di importante responsabilità, sia per le aziende che per i singoli.

Per questo Fedon ha deciso di sostenere l’ospedale San Martino di Belluno, donando una fornitura di 400 spray antiappannanti Mr. Klar Anti Fog per lenti e schermi, efficace non solo sulle lenti degli occhiali da vista ma anche su maschere e visiere protettive trasparenti utilizzate dagli operatori all’interno della struttura.

Consapevole dell’importanza di una vista limpida e libera da appannamento durante un lavoro fondamentale quale l’assistenza ai pazienti, Fedon ha deciso di donare un aiuto concreto all’ospedale della propria città nell’interesse degli addetti alle cure e dell’intera comunità.