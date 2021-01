Tre gare di Coppa del Mondo femminile in Val di Fassa, due SuperG e una Discesa

Come da comunicazione ufficiale della FIS di questa mattina, il Super-G femminile di St. Moritz (Svizzera) (già in programma per il 6 dicembre 2020), sarà recuperato in Val di Fassa in aggiunta alla gara di discesa libera e al Super-G, già assegnati alla nostra valle come recupero di quelle inizialmente previste sulle nevi cinesi di Yanqing.

Il programma ufficiale di allenamento e gare in Val di Fassa sarà quindi il seguente:

-Arrivo delle squadre:

Martedì 23 febbraio 2021

-Allenamento discesa

Mercoledì e giovedì 24 e 25 febbraio 2021

GARE:

-SuperG

venerdì 26 febbraio – ore 11.00

-Discesa sabato 27 febbraio – ore 11.00

-Super-G domenica 28 febbraio 2021 – ore 11.00

Il presidente del Comitato Organizzatore Andrea Weiss e tutto lo staff organizzativo della Val di Fassa si dicono ulteriormente soddisfatti per questa opportunità riconosciuta alla valle ladina. Ben tre gare di Coppa del Mondo, due SuperG ed una discesa si svolgeranno sulla pista La Volata al Passo San Pellegrino e potrebbero essere determinanti per l’assegnazione della Coppa del Mondo di specialità.