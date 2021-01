Ferrovia. Scopel: «La Feltre-Primolano rimane tra le priorità per la Provincia di Belluno»

«Il collegamento ferroviario Feltre-Primolano resta una delle priorità per la Provincia di Belluno. Spiace constatare che non sia così anche per Trento. Da parte nostra continueremo a portare avanti il progetto in tutte le sedi opportune».

È quanto afferma il consigliere provinciale delegato alla mobilità Dario Scopel, alla lettura della risposta a un’interrogazione avanzata nel consiglio provinciale trentino dell’ottobre 2019.

Una risposta in cui Maurizio Fugatti (presidente della Provincia autonoma) dice chiaramente che il collegamento ferroviario Feltre-Primolano è stato oggetto di un’istruttoria di Rfi, «ma la priorità – a quanto pare – rimane la Rovereto-Riva del Garda».

«Una Provincia come quella di Trento, in cui le infrastrutture non mancano, può benissimo considerare secondario il collegamento Feltre-Primolano. Da parte nostra invece, da parte di un territorio che deve scontare un certo isolamento e la mancanza di collegamenti, la Feltre-Primolano rappresenta una delle priorità per la parte bassa del nostro territorio. Penso soprattutto alla possibilità dei pendolari e degli studenti rivolti verso Trento. Ma penso anche allo sviluppo dell’anello delle Dolomiti e agli scenari che potrebbero aprirsi a ridosso delle Olimpiadi. Abbiamo la necessità di portare avanti questo progetto ed è quello che faremo. Come stiamo lavorando per l’inserimento nella programmazione di qualche treno veloce. Con l’elettrificazione non sarebbe male avere una freccia, via Feltre, che ci permetta di raggiungere in tempi rapidi Padova e la pianura».