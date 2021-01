Incidente a Feltre, 22enne in ospedale con lievi ferite

Feltre, 9 gennaio 2021 – Alle 21:00 di ieri in Feltre, in via del Priorato di San Martino, A.

T. 22enne di Feltre, al volante di una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada. La ragazza è stata ricoverata all’ospedale di Feltre per accertamenti, con lievi ferite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario.