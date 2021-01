Dolomiti Unesco cerca un nuovo direttore. Domande entro il 10 febbraio. Padrin: «Le sfide del 2021 sono segnate, servirà continuità di azione»

La Fondazione Dolomiti Unesco ha ufficialmente aperto le selezioni per il nuovo direttore. Un incarico di natura dirigenziale, della durata di tre anni, per sostituire Marcella Morandini, dimessasi poche settimane fa.

«Ringraziamo la dottoressa Marcella Morandini, per il grande lavoro svolto in questi anni, e guardiamo già al dopo, puntando alla continuità – afferma il presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin -. In questi anni la consapevolezza dei nostri territori rispetto al bene Unesco è cresciuta. E insieme sono aumentati l’appeal turistico del Bellunese e la cultura rispetto ai temi della sostenibilità e della conservazione delle Dolomiti, che ricordo si trovano per la maggior parte in provincia di Belluno. Il 2020 ci ha mostrato un ritorno alla montagna, concepita come ambiente di pregio sicuro e ottimo per il distanziamento fisico. L’inverno ha visto la chiusura delle attività ricettive e turistiche, ma per i prossimi mesi – in vista di una ripartenza dei settori economici – abbiamo il dovere di continuare a promuovere il territorio in maniera coscienziosa e consapevole. Le sfide per il 2021 sono già segnate e ci porteranno dritto al 2026, anno delle Olimpiadi. Con la costruzione del masterplan insieme a Regione Veneto e Comune di Cortina potremo coniugare quelle che sono le necessità del Bellunese: da una parte lo sviluppo del territorio, sempre nell’ottica della sostenibilità ambientale, dall’altra la cura e la tutela del patrimonio Unesco. E sono certo che un aiuto importante ci arriverà dalla Fondazione e dal nuovo direttore».

Il bando – che scade il 10 febbraio 2021 – è consultabile al sito web della Fondazione Dolomiti Unesco (www.dolomitiunesco.info).

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera e indirizzate a Fondazione “Dolomiti–Dolomiten–Dolomites–Dolomitis Unesco” – Corso Italia, n. 77 – 32043 Cortina (BL), devono essere spedite, a mezzo Pec all’indirizzo fondazione.dolomitiunesco@pec.it, o con raccomandata con ricevuta di ritorno.