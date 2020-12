Vigili del fuoco: aggiornamento maltempo ore 13

Belluno, 6 dicembre 2020 – Sono oltre 250 gli interventi di soccorso già eseguiti dai vigili del fuoco per il maltempo che da venerdì sta interessando la provincia, 40 attualmente in corso di svolgimento,160 in attesa. I vigili del fuoco stanno operando con oltre 100 operatori tra personale permanente e volontario.

Il dispositivo di soccorso coordinato dal direttore interregionale Loris Munaro è stato rafforzato con personale proveniente dalle sezioni della colonna mobile della Regione Lombardia oltre che dagli altri comandi del veneto. Le situazioni più impegnative nell’Alpago, dove in alcuni punti come in località Puos l’acqua ha superato il metro d’altezza.

Le squadre stanno operando con motopompe e idrovore per svuotare gli edifici allagati. Situazione critica per allagamenti anche nel feltrino. Un mezzo polivalente dei vigili del fuoco ieri sera è precipitato per il crollo di un di un ponte in località Ren. Il personale è riuscito a mettersi in salvo prima del cedimento.