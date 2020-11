All’assessore Yuki d’Emilia la delega Anci per il turismo

Si è conclusa nei giorni scorsi l’assegnazione delle deleghe attribuite dal coordinamento nazionale di Anci Giovani alle associazioni regionali: al Veneto è andata la formazione, mentre condividerà con la Puglia la gestione della comunicazione.

Il coordinatore Luca Baroncini, sindaco di Montecatini Terme, ha poi voluto assegnare direttamente all’assessore del Comune di Belluno e vice-coordinatrice regionale di Anci Giovani Veneto Yuki d’Emilia la delega al turismo.

«Sono onorata di questo nuovo incarico: – commenta d’Emilia – sono particolarmente felice per il conferimento di questa delega, che è un tema che ben conosco e per la gestione del quale come Anci Giovani Veneto avevamo già dato la nostra disponibilità in occasione degli ultimi confronti. Il Veneto è la prima regione turistica d’Italia e questo risultato è anche un riconoscimento a quanto fatto finora; inoltre, è uno dei cardini del nostro sistema economico e sarà fondamentale sostenerlo e rilanciarlo con politiche mirate, soprattutto in questo drammatico periodo di emergenza sanitaria. Per il Bellunese, poi, diventa anche un importante strumento di contrasto allo spopolamento, soprattutto per le terre alte».

d’Emilia sottolinea come questa delega non sia una semplice carica all’interno di Anci Giovani, ma «permetterà di partecipare a tutti i comitati nazionali sul tema che vedono coinvolti l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e, quindi, di portare ai tavoli che contano le questioni che toccano direttamente il nostro territorio».