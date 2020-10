“Aspettando domani”. Presentato il filmato del progetto “Davanti le quinte!”

È online da questo pomeriggio sul canale YouTube del Comune di Belluno (all’indirizzo https://youtu.be/IoGWupMCBLg) il trailer del film “Aspettando domani”, finanziato dal progetto regionale “Davanti le quinte!” che rientra nell’Area “Laboratori di creatività” del Piano regionale di interventi in materia di politiche giovanili.

Il progetto è finalizzato alla sensibilizzazione e formazione delle giovani generazioni sulle tematiche della disabilità, dell’inclusione e dell’accoglienza delle diversità come componente umana, attraverso l’espressione artistico-teatrale.

Il costo complessivo del progetto è stato di 19.200 euro, metà finanziati dalla Regione Veneto e il resto dal Comune di Belluno e dagli altri enti e sponsor partecipanti.

L’idea iniziale e il cambio di programma

Il Comune di Belluno, in qualità di ente capofila, ha individuato i soggetti partner tra gli istituti secondari di secondo grado e gli organismi del terzo settore con esperienza pluriennale nel settore teatrale e nel campo della disabilità: l’Ufficio scolastico territoriale; l’Istituto Galilei-Tiziano, scuola capofila delle “Scuole in rete per un mondo di solidarietà e pace”; l’Istituto Catullo; gli “Amici delle scuole in rete per un mondo di solidarietà e pace”; il Centro Studi e Ricerche Formarte; le Associazioni Bretelle Lasche e Danzaoltre; la Cooperativa sociale Società Nuova; l’AICS – Comitato provinciale di Belluno.

Il gruppo di lavoro inizialmente aveva elaborato il progetto “Nessuno è perfetto!” che prevedeva la rappresentazione teatrale di uno spettacolo messo in scena dagli studenti degli istituti superiori e da giovani con disabilità.

L’emergenza sanitaria scoppiata nella primavera, e che prosegue tutt’oggi, ha però costretto ad un cambio di programma, e così lo spettacolo teatrale è stato riconvertito in un film, “Aspettando domani”, girato in alcuni luoghi cittadini (Museo civico, piazze del centro, ville private) e che sarà presentato nelle scuole e in altri contesti, oltre che proiettato in occasione di iniziative dedicate ai temi della disabilità e dell’inclusione. Il filmato integrale, della durata di circa un’ora, sarà anche pubblicato verso la fine del mese di novembre sui canali YouTube del Comune e dei soggetti partner del progetto.

I protagonisti

La realizzazione del film è stata coordinata dietro le quinte da Massimo Ferigutti (autore anche del testo), Laura Portunato, Elena Posocco, Michele Firpo, Riccardo Carbone, Jessica Da Re e Valerio Scremin che, supportati da due tirocinanti delle Università di Udine e di Padova, hanno curato la regia, la coreografia, la parte musicale e di recitazione e canto, le riprese ed il montaggio.

In scena, i protagonisti principali sono Beatrice Da Tos e Giovanni Svaluto Moreolo, insieme agli altri studenti delle scuole superiori coinvolte e ai giovani con disabilità frequentanti i centri diurni della Cooperativa sociale Società Nuova.

L’iniziativa gode inoltre della sponsorizzazione di diverse realtà locali come l’Associazione ASSI – Associazione Sociale Sportiva Invalidi, Procaffè e Lattebusche.