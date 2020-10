L’Ulss Dolomiti cerca infermieri in libera professione per l’emergenza Covid. Per infermieri in pensione procedura rapida di iscrizione all’albo

Belluno. L’Ulss Dolomiti cerca infermieri per l’emergenza COVID. Nell’ambito delle azioni per fronteggiare l’emergenza COVID, l’Ulss Dolomiti ricorda che è aperto un bando per la formazione di elenchi di infermieri disponibili ad assumere incarichi di natura libero professionale. I requisiti richiesti sono la laurea infermieristica e l’iscrizione all’abo. Per gli infermieri in pensione, grazie alla collaborazione con l’Ordine, è prevista una procedura semplificata per l’iscrizione all’albo.

Come è noto, infatti, l’esercizio di una professione sanitaria, oltre al possesso del titolo di studio e del superamento dell’esame di Stato, prevede l’obbligo dell’iscrizione all’Albo professionale, requisito necessario e previsto dalla norma, a garanzia dei Cittadini

Già nel mese di marzo 2020 il Governo aveva predisposto la possibilità di attuare procedure di snellimento amministrativo e burocratico per i sanitari in pensione, che volessero rimettersi a disposizione delle Aziende Sanitarie.

Stante il perdurare dell’emergenza in essere e la sua recrudescenza, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Belluno mette a disposizione degli Infermieri pensionati, che volessero riprendere l’attività lavorativa in sostegno alla contingenza emergenziale, una semplice autocertificazione, scaricabile dal sito dell’Ordine (www.opibelluno.it).

All’atto della ricezione e verificati i requisiti l’Ordine provvederà senza alcun onere, alla nuova iscrizione dell’Infermiere,

L’iscrizione, effettuata d’ufficio, verrà comunicata all’interessato in tempi brevissimi e dovrà essere intesa a tempo determinato, secondo quanto previsto dalla norma vigente.

La cancellazione avverrà automaticamente alla scadenza del periodo normativamente definito, previa comunicazione da parte dell’Ordine e senza oneri.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare la Segreteria amministrativa al numero 0437 30466 o mandare una mail a segreteria@opibelluno.it

Il bando è consultabile sul sito www.aulss1.veneto.it – sez. concorsi e avvisi