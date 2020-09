Puliamo il Mondo. Oltre 60 gli appuntamenti di Legambiente nel Veneto 

Il coronavirus non ferma Puliamo il Mondo. Domani, in concomitanza alla Giornata mondiale di azione per la giustizia climatica, e per tutto il week-end del 25-26-27 settembre, la storica campagna di volontariato ambientale sulla gestione sostenibile dei rifiuti e sulla promozione dell’economia circolare organizzata dal 1993 in Italia da Legambiente, chiamerà all’azione anche in Veneto tantissimi volontari e cittadini per ripulire dai rifiuti abbandonati strade, vie, piazze, aree verdi, ma anche spiagge, argini e sponde dei fiumi, per lanciare insieme un messaggio di speranza e di futuro sostenibile per tutti i cittadini duramente colpiti nei mesi scorsi dalla pandemia.

Tanti anche quest’anno gli appuntamenti in programma in Veneto, tutti organizzati nel pieno rispetto delle normative anti-covid, che vedranno migliaia di volontari muniti di guanti, ramazze e mascherine, rimboccarsi le maniche per pulire e curare il proprio territorio. Sono oltre sessanta gli appuntamenti organizzati da Amministrazioni, scuole e Circoli di Legambiente in collaborazione con tante associazioni della società civile e previsti per il prossimo fine settimana su tutto il territorio regionale: dalle aree montane a quelle costieri, dai parchi urbani alle aree interne, con un focus speciale dedicato ai nostri corsi d’acqua. Novità di questa edizione 2020 saranno infatti i luoghi che i volontari andranno a ripulire. Oltre ai tradizionali spazi urbani – piazze, strade, vie, aree verdi, giardini – Puliamo il Mondo quest’anno amplierà il suo raggio d’azione per ripulire anche argini e sponde dei fiumi per evidenziare come la grande emergenza dei rifiuti in mare dipende dalle nostre abitudini e modelli di produzione e consumo sulla terraferma.

“La pandemia che ha colpito l’Italia e il resto del mondo – sottolinea Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto – sta facendo cambiare le nostre abitudini, il nostro modo di vivere, di lavorare, di spostarci, di rapportarci con le persone; ma non la voglia di far del bene e di impegnarci in prima persona per la comunità e l’ambiente. I numeri di questa edizione lo confermano: responsabilizzazione collettiva e cura dell’ambiente in cui viviamo, sono oggi elementi identitari che devono caratterizzare sempre più le nostre comunità.”.

Versione italiana del più grande appuntamento internazionale di volontariato ambientale – il Clean-Up the World nato in Australia, a Sydney, nel 1989 – Puliamo il mondo 2020 è realizzato in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di UPI (Unione Province Italiane), FederParchi, Unep (Programma per l’Ambiente delle Nazioni Unite).

Puliamo il Mondo in Veneto

Tutte le iniziative in programma organizzate dai circoli di Legambiente in Veneto (aggiornamenti qui)

-Legambiente “Dai Colli d’Adige” – Este (PD)

Venerdì 25 settembre ore 9.00 ritrovo in Villa Kunkler pulizia delle aree di sosta del Sentiero del Principe.

Tutte le info qui

– Legambiente Piove di Sacco (PD)

Sabato 26 settembre alle ore 8.30 il Circolo organizza la Mattinata della pulizia dei corsi d’acqua con diversi ritrovi: Casalserugo, Polverara, Codevigo, Vigonza, Fossò e Stra. Per aggiornamenti clicca qui

-Legambiente “Airone” di Monticello (VI)

Sabato 26 settembre ritrovo ore 15.30 ritrovo il sede presso la Stazione ferroviaria di Cavazzale.

Tutte le info qui

-Legambiente Schio Val Leogra (VI)

Sabato 26 settembre ritrovo alle 9.30 per pulire i quartieri della città. Punti di ritrovo:

Quartiere 1, Castello ritrovo il Tajara

Quartiere 2, Parco Robinson

Quartiere 3, Valletta

Quartiere 4, Viale Roma davanti all’ufficio postale

Quartiere 5, Via L. Dalla Via park ingr. ex Lanerosso

Quartiere 6, Parco giochi Via del Redentore

Per aggiornamenti clicca qui

– Legambiente Sarmazza Saonara-Vigonovo (VR)

Domenica 27 settembre ore 9.30 pulizia del Parco Sarmazza, argini del Brenta e laghetto Galta

Domenica 18 ottobre ore 9.30 pulizia degli argini dell’idrovia w Boschetto Idrovia di Saonara.

Clicca qui per maggiori informazioni

-Legambiente Rovigo

Domenica 27 settembre ritrovo alle 9.30 al parcheggio della rotatoria del ponte Marabìn, segue presentazione dell’indagine Park Litter svolta dai volontari del circolo nell’ambito del progetto #abbracciamolanatura #INVOLVE. 10.15 – 12.30 pulizia della pista ciclabile e di parco Lisieux.

Clicca qui per maggiori informazioni

-Legambiente Creazzo (VI)

Domenica 27 settembre ritrovo ore 9.00 in Piazzetta delle Poste con consegna dei materiali per la pulizia che inizierà alle 9.30.

Per maggiori info ufficio relazioni con il pubblico: 0444.1802100 oppure email: urp@comune.sovizzo.vi.it

-Legambiente Padova

Domenica 27 settembre ritrovo ore 10.00 presso Prato della Valle si terrà “Festa del Recupero”, tema principale la salvaguardia della biodiversità.

Per aggiornamenti clicca qui

– Legambiente Vicenza

Domenica 27 settembre ritrovo ore 9.30 presso il parcheggio per pattinodromo in Viale Arturo Ferrarin 67 con pulizie del letto del fiume Bacchiglione e degli argini.

Per aggiornamenti clicca qui

– Legambiente medio Brenta APS e Legambiente Alta Padovana

Sabato 3 ottobre in due distinte località: ore 10.00 – 12.30 ritrovo al Parco Brenta Viva di Fontaniva. Ore 14.30-16.30 ritrovo alle presso il parcheggio della Trattoria Al Ponte di Campo San Martino.

Per aggiornamenti clicca qui

-Legambiente Perla Blu di Cologna Veneta (VR)

Sabato 10 ottobre dalle 14,30 pulizia a Parco Kennedy e parco del Fiume ( a ridosso del Fiume Fratta).

Per aggiornamenti clicca qui

-Legambiente del Miranese (VE)

Domenica 25 ottobre presso il piazzale della Stazione stazione Smfr Spinea e presso alcuni sottopassi degradati dell’area circostante.

-Legambiente Altopiano 7 Comuni

Data ancora da verificare, a Gallio ritrovo nella Val di Nos.