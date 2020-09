Al via i nuovi corsi Oss: il 2 ottobre le selezioni

Ultimi giorni per iscriversi ai nuovi percorsi Oss 2020-2021. Sono sette i corsi in programma, per 210 posti a disposizione. Un numero funzionale a coprire il fabbisogno di queste figure professionali per l’immediato futuro, dato che secondo le stime della Regione Veneto da qui ai prossimi due anni ne serviranno 350 nella sola provincia di Belluno.

«Un numero che dà opportunità di lavoro certo ai bellunesi – sottolinea Serenella Bogana, consigliere provinciale con delega alla formazione -. La figura dell’operatore socio sanitario è richiestissima. E il percorso formativo spalanca porte professionali importanti ai nostri

giovani e non solo».

Sono previsti tre cicli. Il primo con prova di selezione il 2 ottobre e avvio entro il 20 dicembre. Il secondo con prova selettiva il 15 gennaio e avvio entro il 31 marzo. E il terzo a seguire (selezione il 15 aprile, avvio entro il 30 giugno). A copertura dei costi di

organizzazione, intervengono Provincia (con un finanziamento di 35mila euro) e Consorzio Bim. A sostegno invece dei corsisti ci sarà l’intervento del Rotary Club Belluno.

Per partecipare ai corsi è necessario avere assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente oppure il compimento del 18° anno di età alla data di iscrizione e il titolo di licenza media. Possono partecipare ai

percorsi formativi anche i cittadini stranieri, ma devono possedere il certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori, almeno di livello B1. I corsi sono accessibili sia alle persone disoccupate che agli occupati.

Informazioni dettagliate all’indirizzo mail ambito.belluno@venetolavoro.it.