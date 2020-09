Tre chiamate in montagna per il temporale

Attorno alle 16.40 di ieri, a seguito del temporale scoppiato in montagna la Centrale del Suem ha ricevuto tre chiamate di aiuto. Una coppia di escursionisti tedeschi, impaurita e infreddolita, è stata recuperata all’uscita della Ferrata Lipella sulla Tofana di Rozes dell’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites di Bolzano e poi trasportata al Rifugio Dibona.

Tre scalatori, sulla Via del Topo alla Torre Jolanda nel Gruppo della Moiazza, che avevano detto di trovarsi in difficoltà, sono riusciti a rientrare autonomamente. Un soccorritore di Agordo li ha in ogni caso seguiti con il binocolo per sincerarsi fosse tutto a posto. Anche un escursionista che si trovava a Casera Mondeval ed era preoccupato per i fulmini, appena si è rasserenato il tempo, è tornato a valle da solo.