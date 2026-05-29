HomeLavoro, Economia, TurismoBrennero bloccato. Berton: "Il piano B c'è, è lo sbocco a nord...
Lavoro, Economia, TurismoPrima Pagina

Brennero bloccato. Berton: “Il piano B c’è, è lo sbocco a nord del Veneto orientale”

redazione
Scritto da redazione
0
171
Lorraine Berton - Presidente di MIDO, ANFAO e Confindustria Belluno Dolomiti

Belluno, 29 maggio 2026 – “La Macroregione Alpina è il cuore pulsante della manifattura europea: il blocco del Brennero è un atto grave, che deve interrogare la politica ai suoi massimi livelli. Di fronte a quello che rischia di diventare un pericoloso precedente, serve studiare un nuovo piano di mobilità per l’Europa centrale, fatto di nuovi corridoi tecnologici e assi viari. Bisogna approntare una redistribuzione dei flussi attraverso le Alpi e farlo in modo intelligente. Un “piano B” c’è ed è la realizzazione di uno sbocco a nord, veloce e sostenibile, tra Veneto Orientale, Austria e Germania. Lo diciamo da tempo: la questione non è più eludibile”.

A dirlo è Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, che così interviene sull’ormai imminente blocco del Brennero.

“Non entro nel merito delle rivendicazioni e della natura della mobilitazione, ma certo non si può fermare lo sviluppo di un’intera area che costituisce la spina dorsale d’Europa. Sul Brennero si stanno accumulando da tempo troppe tensioni e le Istituzioni comunitarie devono farsi carico di trovare delle soluzioni alternative in grado di riequilibrare i territori”.

La stessa Berton fa riferimento al recente regolamento per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (la cosiddetta TEN-T) con l’obiettivo di costruire una rete integrata, sostenibile e resiliente come base del mercato unico: “Dalle parole però bisogna passare ai fatti e superare sterili ideologie o campanilismi: tecnologie e nuovi materiali giocano a favore di collegamenti sostenibili e all’avanguardia, con impatto ambientale e paesaggistico ridotti”, rimarca Berton.

“L’Asse Nord-Sud va potenziato come fatto negli anni con quello Est-Ovest, dai lavori sull’A4 al Passante di Mestre, passando per la Superstrada Pedemontana Veneta o l’Alta Velocità. Non è una questione locale, ma europea in un momento in cui le imprese del Vecchio Continente sono chiamate ad accelerare ed essere più competitive”, la conclusione di Berton.

Previous article
Salva la rete territoriale delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità
Next article
Distributori più economici in provincia di Belluno
redazione
redazionehttp://www.bellunopress.it

RELATED ARTICLES

- Advertisement - Roberto Denart
- Visite -

Pausa caffè

Sport & tempo libero

Pausa Caffè

Cosa fare questo fine settimana. I principali appuntamenti in provincia per adulti e famiglie

redazione - 0
Per questo fine settimana di fine maggio in provincia di Belluno sono in programma diversi appuntamenti che spaziano dall'enogastronomia alla musica, fino alle escursioni...

Giro d’Italia, il giorno del tappone dolomitico Feltre-Alleghe

Da Feltre ad Alleghe, venerdì il via al tappone dolomitico