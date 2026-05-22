Aborto. In Veneto il Farmacologico senza ricovero non è ancora possibile

Aborto, anniversario legge 194

Associazione Coscioni: “I diritti dovrebbero essere uniformi. Quando sarà possibile anche in Veneto l’aborto farmacologico senza ricovero?”

Oggi è possibile solo in 4 Regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano

Al momento l’aborto senza ricovero è possibile in Campania (da poche settimane), nel Lazio, in Emilia-Romagna, nelle province autonome di Bolzano e di Trento. In Toscana sono previsti 3 accessi e non è possibile l’assunzione del secondo farmaco nei consultori né a casa. Sulla carta è possibile anche in Umbria. Nelle altre Regioni, compreso il Veneto, non è possibile. In Lombardia l’aborto farmacologico in day hospital costa più del chirurgico: 1.246 euro il primo, 952 il secondo. Questo comporta un ingiustificabile spreco di risorse.

L’Associazione Luca Coscioni ha lanciato la campagna Aborto senza ricovero per garantire alle donne il diritto di scelta e l’appropriatezza delle prestazione sanitarie.

L’iniziativa nasce per sollecitare l’adozione, a livello regionale, di procedure chiare e uniformi che rendano effettivamente applicabili le disposizioni già previste in Italia dal 2020 in materia di interruzione volontaria di gravidanza farmacologica in regime ambulatoriale e consultoriale, inclusa la possibilità di autosomministrazione del secondo farmaco a casa.

Il ricovero per l’aborto farmacologico non è necessario, non aumenta la sicurezza della procedura e comporta, oltre a uno spreco di risorse per il servizio sanitario regionale, un potenziale rischio di infezioni che dovrebbe essere evitato. Il secondo farmaco può essere assunto a casa, se la donna lo richiede.

In diverse Regioni questa modalità non è ancora garantita.

Le donne dovrebbero poter essere libere di:

accedere all’aborto farmacologico entro le prime 9 settimane di gestazione

effettuare la procedura in consultorio o in ambulatorio

assumere il secondo farmaco a casa, secondo le indicazioni mediche

“In sole 4 regioni le donne potranno scegliere di prendere il misoprostolo a domicilio, si è da poco aggiunta la Campania”, commentano Anna Pompili, ginecologa e Consigliera generale dell’Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica APS, Mirella Parachini, ginecologa e Vice-segretaria dell’Associazione Luca Coscioni e Chiara Lalli, bioeticista e Consigliera generale dell’Associazione Luca Coscioni. “Ci auguriamo che sarà presto possibile ovunque, anche in Veneto. Perché i diritti non dovrebbero dipendere dalla Regione in cui viviamo”.

L’Associazione Coscioni ricorda anche l’importanza di avere dati aperti, aggiornati e non aggregati per medie regionali (l’ultima relazione ministeriale è stata pubblicato con un ritardo di un anno e con i dati del 2023) e la possibilità di segnalare, in maniera riservata e anonima, eventuali problemi o la mancata applicazione della legge 194 (Freedomleaks).