Il gelato artigianale protagonista nel secondo fine settimana di Agrimont 2026

Sabato 21, il convegno sul Gelato Veneto nella cucina italiana patrimonio Unesco

Domenica 22, il dolcefreddo respiro della foresta per il Gelato Day con Gelaton the Road e il conferimento del 11. Premio a ricordo di Ivano Pocchiesa.

Sabato 21 e domenica 22 marzo il gelato artigianale sarà tra i protagonisti di Agrimont 2026, la fiera nazionale dell’agricoltura di montagna in programma a Longarone. Due giornate di appuntamenti, incontri e degustazioni metteranno al centro il Gelato Artigianale, evidenziandone il valore culturale, gastronomico e turistico.

L’iniziativa punta a valorizzare il gelato artigianale non solo come eccellenza gastronomica, ma anche come elemento identitario della tradizione italiana, sempre più riconosciuto come patrimonio culturale e risorsa per il turismo enogastronomico.

IL GELATO VENETO NELLA CUCINA ITALIANA

Il programma si aprirà sabato 21 marzo al Centro Congressi (1° piano) con il convegno “Il Gelato Veneto come elemento chiave nella cucina italiana patrimonio dell’umanità” a cura di Venice Promex.

Dopo l’accredito alle ore 9.00 e i saluti istituzionali, dalle ore 10.00 sono previsti gli interventi di esperti e studiosi che approfondiranno il valore culturale e turistico dell’enogastronomia.

Ad intervenire saranno Roberta Garibaldi, presidente dell’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico e docente all’Università di Bergamo, con un intervento dedicato al ruolo dell’enogastronomia nel turismo; Simona Stoppa, produttrice media e giornalista, direttore responsabile della rivista GialloZafferano che affronterà il tema del gelato come patrimonio vivo dal saper fare al saper raccontare; Pier Luigi Petrillo, direttore della Cattedra UNESCO dell’Università di Roma Unitelma Sapienza, con un approfondimento sulla cucina italiana come patrimonio dell’umanità. Alle ore 11.00 è prevista inoltre una case history con lo chef Enzo De Prà del ristorante Dolada, dedicata alla presenza del gelato artigianale nella cucina stellata dagli anni Sessanta a oggi. La mattinata si concluderà alle ore 11.30 con le considerazioni finali e una degustazione di gelato artigianale (partecipazione libera previo registrazione – info www.longaronefiere.it).

LA 14ª GIORNATA EUROPEA DEL GELATO ARTIGIANALE

Domenica 22 marzo, Agrimont ospiterà anche le iniziative dedicate alla 14ª Giornata Europea del Gelato Artigianale – 24 marzo, con degustazioni e momenti di approfondimento nell’Area Incontri del Padiglione C.

Dalle ore 10.30 alle 17.30 il pubblico potrà partecipare alla degustazione libera di alcune specialità di gelato artigianale ispirate al territorio e alla sostenibilità, tra cui il fiordilatte variegato al “Miele della Rinascita” proveniente dai siti pilota del progetto Life Vaia, il gelato “Il dolce freddo profumo della foresta” aromatizzato con essenze di conifere alpine e il gelato all’estratto di abete bianco, sviluppato con la collaborazione del primo gruppo di ricerca italiano sulla neurogastronomia.

La giornata prevede inoltre alcuni momenti di approfondimento: alle ore 14.00 “A lezione con i Cattivi Maestri” con Angelo Grasso e Gianni Clapis e alle ore 16.00 l’incontro “Piacere e benessere nel dolcefreddo respiro della foresta”, in collaborazione con il CNR e Neurograstronomy e l’intervento di Pasquale Picone e Francesco Meneguzzo. Partecipa anche Luca Tagliavento del Consorzio Mo.To.R.E., partner di sviluppo del progetto.

IL PREMIO GIORNALISTICO “IVANO POCCHIESA”

Nell’ambito delle iniziative dedicate alla Giornata Europea del Gelato Artigianale, domenica 22 marzo alle ore 11.00 sarà inoltre conferito l’11° Premio giornalistico a memoria di “Ivano Pocchiesa”, promosso da Longarone Fiere Dolomiti e dall’Associazione Bellunesi nel Mondo. Il premio è dedicato alla memoria di Ivano Pocchiesa, responsabile dell’Ufficio stampa di Longarone Fiere dal 1990 al 1995 e autore di articoli e pubblicazioni dedicate al gelato artigianale.

Istituito nel 2014, il riconoscimento viene assegnato ogni anno a un giornalista o scrittore che si sia distinto nella divulgazione e valorizzazione del gelato artigianale e del suo ruolo economico e sociale. Per l’edizione 2026 il premio sarà conferito a Franco Cesare Puglisi, giornalista, editore e formatore, da oltre quarantacinque anni attivo nella comunicazione del settore della ristorazione dolciaria artigianale e del gelato. Direttore delle riviste specializzate PuntoIT, PuntoITALY e PuntoDE e promotore di numerose iniziative di comunicazione rivolte ai consumatori, Puglisi è da decenni impegnato nella promozione del gelato artigianale in Italia e all’estero.

Il premio si inserisce nelle iniziative promosse da Longarone Fiere Dolomiti per la Giornata Europea del Gelato Artigianale, la cui idea nacque proprio a Longarone nel 2008. Nel documento con cui il Parlamento europeo ha istituito ufficialmente la giornata, nel 2012, il gelato artigianale viene indicato come eccellenza tra i prodotti lattiero-caseari freschi e come prodotto capace di valorizzare le produzioni agroalimentari dei Paesi membri.

Agrimont sarà aperta con i seguenti orari: sabato e domenica 9-19, venerdì 14.30-19. Info e dettagli su www.agrimont.it.