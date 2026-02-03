Autonomia. Calligaro: “Attuare lo Statuto del Veneto e la Legge 25 e riconoscere autonomia anche alla Provincia di Belluno”

Venezia, 3 febbraio 2026 – «Mentre si parla di autonomia per la Regione del Veneto, è necessario procedere di pari passo anche con l’attuazione dello Statuto del Veneto e della Legge regionale 25, riconoscendo forme di autonomia anche alla Provincia di Belluno». Lo dichiara la consigliera regionale Silvia Calligaro, intervenuta oggi in aula sul tema.

Calligaro richiama la specificità del territorio bellunese: «Siamo una provincia interamente montana, con minoranze linguistiche e bisogni particolari. Per questo serve un “abito cucito su misura”, nel rispetto del principio di sussidiarietà: strumenti più vicini ai cittadini, alle istituzioni e ai territori».

Secondo Calligaro, autonomia significa soprattutto efficacia amministrativa e capacità di risposta: «Autonomia vuol dire poter decidere meglio e con maggiore precisione, più vicino alle persone. Significa rendere le decisioni più aderenti alle esigenze reali di chi vive e lavora in montagna».

«Continuerò a portare avanti questo tema con serietà e continuità – conclude – perché la specificità della montagna va riconosciuta con fatti concreti e con strumenti adeguati».