Via agli incontri di Quartiere Baldenich24. Venerdì a Belluno Lucia Olivotto illustrerà il bilancio comunale

Belluno, 28/01/2026 – Prenderà il via venerdì 30 gennaio, alle ore 18.30, presso la sala meeting dell’Hotel Europa di Belluno (via Vittorio Veneto 158), il ciclo di incontri partecipativi promosso dal Comitato di Quartiere Baldenich24 e intitolato “Spazi di incontro, spazi di dialogo, luoghi di partecipazione”.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di animare la vita del quartiere e rafforzare il dialogo tra cittadini e istituzioni, offrendo spazi stabili di confronto e approfondimento sui principali temi di interesse locale.

La rassegna prevede un incontro pubblico al mese, da gennaio fino all’autunno (ottobre-novembre), e coinvolgerà il quartiere attraverso appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza bellunese, con la presenza di ospiti qualificati e momenti di dialogo diretto.

Il primo appuntamento sarà dedicato a un tema centrale per la vita amministrativa di un Comune: il bilancio comunale e il bilancio partecipativo. Ospite della serata sarà la consigliera comunale Lucia Olivotto, già vicesindaco di Belluno dal 2017 al 2022 e assessore al Bilancio dal 2015 al 2022, figura di riferimento per competenza ed esperienza nel campo della finanza pubblica locale. Durante l’incontro Olivotto illustrerà come vengono impiegate le risorse pubbliche, quali sono le logiche che guidano la costruzione del bilancio comunale e in che modo i cittadini possono incidere sulle scelte dell’amministrazione attraverso strumenti di partecipazione.

Il calendario degli incontri affronterà, nei mesi successivi, numerosi temi legati alla vita della città e del quartiere:

a febbraio la gestione del verde pubblico, a marzo il trasporto pubblico locale bellunese, ad aprile l’urbanistica di Belluno e di Baldenich, mentre a maggio si parlerà delle fontane di Nogarè con ex amministratori provinciali. Giugno sarà dedicato all’intelligenza artificiale con un esperto e ricercatore del settore, luglio vedrà la nascita del laboratorio di quartiere con gruppi di lavoro tematici. Dopo la pausa estiva, a settembre si affronterà il tema della qualità dell’aria , a ottobre un focus sulla rigenerazione urbana, la riqualificazione urbana e l’urbanistica partecipata, mentre a novembre è previsto un approfondimento sugli usi civici, la proprietà collettiva, le Regole e la sussidiarietà orizzontale.

«Capire il bilancio significa capire come funziona davvero il Comune. È un argomento articolato, spesso percepito come distante, ma in realtà fondamentale perché incide direttamente sulla qualità dei servizi, sugli investimenti e sulle priorità del territorio», spiegano dal Comitato Baldenich24.

L’incontro di venerdì si propone quindi come un momento di ascolto, dialogo e crescita civica, in cui i cittadini potranno porre domande, chiarire dubbi e acquisire una maggiore consapevolezza sul funzionamento dell’ente comunale, guidati da una voce autorevole ed esperta.

«Vogliamo tenere vivo il quartiere creando occasioni concrete di partecipazione. Il confronto diretto con persone competenti è uno strumento fondamentale per rendere i cittadini più informati e più coinvolti nelle scelte che riguardano la comunità. Questi incontri rappresentano una scelta precisa: riportare la partecipazione al centro della vita pubblica. Crediamo che noi cittadini non dobbiamo essere coinvolti solo al momento delle decisioni finali, ma messi nelle condizioni di comprendere, discutere e contribuire in modo consapevole ai processi che riguardano il territorio. Il quartiere diventa così un luogo, anzi, un laboratorio di democrazia attiva, dove il confronto informato e la dialettica costruttiva rafforzino il senso civico, la responsabilità collettiva e il rapporto tra cittadini e istituzioni».

L’appuntamento di venerdì rappresenta così non solo l’avvio di un nuovo percorso di incontri, ma anche un segnale concreto di attenzione alla partecipazione democratica e alla vita di quartiere, nella prospettiva di una cittadinanza attiva e consapevole.