Prosegue il cammino della Fiamma olimpica: Pordenone, Conegliano, Vittorio Veneto, Valdobbiadene, Feltre, Trichiana, Belluno

Il Viaggio della Fiamma Olimpica continua il suo percorso e dal Friuli Venezia Giulia ritorna in Veneto.

Tra gli elementi più iconici c’è il Truck Coca-Cola: un’esperienza itinerante di luci,

suoni ed emozioni che accompagna i tedofori e coinvolge il pubblico in ogni tappa.

Belluno, 24 gennaio 2026 – Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 continua domenica con la sua quarantanovesima giornata.

La tappa parte da Pordenone toccando poi Conegliano Veneto, Vittorio Veneto, Valdobbiadene e le colline del Prosecco, Feltre, Trichiana, per concludersi a Belluno, dove dalle ore 17.00 si terrà la City Celebration in Piazza dei Martiri: un evento aperto al pubblico che accoglierà l’arrivo della Fiamma con musica, intrattenimento e attività dedicate all’intera comunità.

Coca-Cola è orgogliosa di accompagnare la Fiamma Olimpica in Veneto, una regione in cui è presente con lo stabilimento Coca-Cola HBC Italia di Nogara (VR). Un legame profondo con il territorio che si traduce in un impatto economico e occupazionale concreto: nel 2024 Coca-Cola ha attivato complessivamente 3.269 posti di lavoro, di cui 429 dipendenti diretti

Il Truck Coca-Cola è tra gli elementi più iconici del Viaggio della Fiamma Olimpica: un’esperienza itinerante di luce, suono e movimento che accompagnerà i tedofori lungo il percorso, accendendo l’entusiasmo del pubblico e trasformando ogni tappa in un momento di festa condivisa. Ispirato al design delle auto italiane vintage, unisce stile, eleganza e artigianalità. Schermi LED dinamici, installazioni luminose e un sistema audio di grande impatto trasformeranno ogni arrivo della Fiamma in una celebrazione collettiva, animata da oltre 80 persone tra Brand Ambassador, DJ e MC.

Il Coca-Cola Village – apertura al pubblico dalle ore 17.00 alle ore 19.30 a Belluno in Piazza dei Martiri con l’arrivo dell’ultimo tedoforo della giornata – è l’epicentro dinamico del racconto: uno spazio aperto e inclusivo, dove musica e cibo convergeranno per dare vita a una celebrazione coinvolgente. Ogni sera, in ogni città, prenderà forma un vero spettacolo creato per celebrare l’arrivo della Fiamma.

Durante il Viaggio e all’interno del Village, saranno distribuite mini-lattine in alluminio di Coca-Cola Original e Coca-Cola Zero Zuccheri. La raccolta sarà gestita in collaborazione con CiAl – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, grazie a un mezzo dedicato nel convoglio e presidi specifici nelle città ospitanti.

Proseguirà anche la collaborazione con Banco Alimentare: durante le City Celebration sarà possibile gustare pizza accompagnata da Coca-Cola e sostenere le attività dell’organizzazione con una donazione.

Parte delle donazioni raccolte nei Villaggi Coca-Cola durante il Viaggio verrà destinata alla raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari durante i Giochi Olimpici e Paralimpici.

Inoltre, all’interno del Villaggio Coca-Cola i visitatori potranno vivere un’esperienza davvero speciale: realizzare e portare a casa, gratuitamente, una lattina di Coca-Cola personalizzata con il proprio volto, il proprio nome, la data e la città della tappa.

Sarà inoltre presente un’Area Sport firmata Powerade, uno spazio interattivo per celebrare e sperimentare gli sport olimpici e paralimpici, in un’atmosfera dinamica, accogliente e inclusiva.